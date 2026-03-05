Vì sao Mỹ và Israel theo đuổi cuộc chiến nhọc nhằn?

TPO - Nếu gạt bỏ tiếng ồn của chiến sự - số lượng tên lửa, danh sách mục tiêu, những tuyên bố “chiến thắng” qua lại - bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều so với khẩu hiệu “trừng phạt Iran” hay “bảo vệ Israel”, nhật báo hàng đầu của Nga Moskovskij Komsomolets (MK) nhận định ngày 4/3.

Nếu xảy ra ở quy mô lớn hơn, một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran sẽ không chỉ là đòn quân sự. Đó là nỗ lực tái cấu trúc toàn bộ trật tự Trung Đông, đồng thời chuyển áp lực khủng hoảng nội tại sang một kẻ thù bên ngoài, hay nói cách khác là “chuyển lửa ra bên ngoài”. Vấn đề là các công cụ hiện có có thể không tương xứng với tham vọng địa chính trị đó.

Nghẹt thở năng lượng: Châu Âu ở tuyến đầu

Tầng tác động đầu tiên là năng lượng. Bất kỳ xung đột nghiêm trọng nào liên quan đến Iran đều tác động trực tiếp tới eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới. Chỉ cần vài vụ tấn công vào tàu chở dầu hoặc cơ sở hạ tầng, phí bảo hiểm tăng vọt và một số hãng vận tải tạm dừng hoạt động.

Giá dầu leo thang không chỉ là hệ quả, mà còn là đòn bẩy địa chính trị. Đối với Liên minh châu Âu (EU), điều đó có thể tái hiện cú sốc năng lượng năm 2022 - nhưng lần này ở dạng dầu mỏ: chi phí nhiên liệu tăng, sức cạnh tranh công nghiệp suy giảm, xu hướng “phi công nghiệp hóa” gia tăng.

Trong khi đó, Washington có thể hưởng lợi kép: Giá năng lượng cao hỗ trợ ngành khai thác trong nước, còn các nền kinh tế châu Âu phụ thuộc hơn vào tín dụng, công nghệ và thị trường quốc phòng của Mỹ. Cán cân quyền lực nội khối phương Tây vì thế có nguy cơ thay đổi theo hướng tập trung hơn vào Mỹ.

Cột khói bốc lên sau cuộc tấn công vào thủ đô Tehran của Iran, ngày 3/3/2026. Nguồn: Times of Israel.

Toan tính chính trị nội bộ ở Washington

Tầng thứ hai liên quan đến chính trường Mỹ. Trong các chiến dịch tranh cử, thông điệp về một chiến dịch “ngắn gọn và quyết đoán” thường được sử dụng để trấn an cử tri rằng sức mạnh Mỹ vẫn vượt trội.

Tuy nhiên, Iran không phải Iraq năm 2003. Tehran sở hữu kho tên lửa đáng kể, mạng lưới đồng minh trong khu vực và khả năng đáp trả bất đối xứng nhằm vào căn cứ hoặc lợi ích của Mỹ. Bất kỳ tổn thất nào cũng sẽ làm dấy lên câu hỏi trong dư luận Mỹ: Liệu cái giá phải trả có tương xứng với mục tiêu chiến lược?

Việc huy động cử tri bằng hình ảnh “mối đe dọa bên ngoài” có thể mang lại hiệu quả ngắn hạn, nhưng xung đột kéo dài thường khiến chi phí chính trị gia tăng.

Cờ Iran được đặt giữa đống đổ nát của một đồn cảnh sát bị trúng bom trong chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 3/3/2026. Ảnh: AP.

Lợi ích của Tel Aviv: An ninh và vị thế khu vực

Từ góc nhìn của Israel, một cuộc đối đầu với Iran gắn liền với ba mục tiêu chiến lược là làm chậm chương trình tên lửa - hạt nhân của Iran, dù chỉ trong ngắn hạn; định hình lại trật tự khu vực, nơi tiến trình bình thường hóa với các quốc gia Ảrập diễn ra theo các điều kiện an ninh có lợi cho Israel; và củng cố đồng thuận nội bộ khi mối đe dọa bên ngoài giúp giảm áp lực chính trị trong nước.

Yếu tố thông tin cũng đóng vai trò quan trọng. Các vụ tấn công nhằm vào hạ tầng dầu mỏ ở khu vực - nếu xảy ra - thường lập tức bị quy chiếu vào căng thẳng Iran - Israel, bất kể nguồn gốc thực tế. Điều này có thể làm gia tăng nghi kị giữa các quốc gia Trung Đông và khiến cấu trúc liên minh thêm phức tạp.

Hệ quả sau “4 tuần”

Giả sử một chiến dịch cường độ cao diễn ra trong một tháng và gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng quân sự của Iran. Điều còn lại sẽ là gì?

Một Iran bị tổn thất nhưng vẫn có mạng lưới quan hệ ở Iraq, Syria, Li-băng, Yemen và khả năng tiến hành chiến lược tiêu hao kéo dài. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ tấn công lặp lại vào căn cứ và lợi ích của Mỹ, thị trường năng lượng biến động kéo dài và tâm lý bất ổn lan rộng ở châu Âu và châu Á.

Chiến thắng quân sự ngắn hạn có thể không chuyển hóa thành ổn định chiến lược dài hạn.

Trong bối cảnh giá dầu tăng và eo biển Hormuz bất ổn, Nga có thể hưởng lợi từ yếu tố giá cả. Đồng thời, điều này củng cố lập luận rằng phụ thuộc vào các tuyến vận tải nhạy cảm luôn tiềm ẩn rủi ro.

Đối với Trung Quốc, khủng hoảng cho thấy sự mong manh của các bảo đảm an ninh dựa hoàn toàn vào một cường quốc. Bất kỳ quốc gia nào tham gia sâu vào liên minh quân sự đều có thể trở thành mục tiêu trong xung đột khu vực. Xu hướng đa dạng hóa quan hệ đối tác vì thế có thể gia tăng.

Một cuộc chiến của thời đại chuyển tiếp

Ở bề mặt, đó là những đòn không kích, tên lửa và căn cứ quân sự. Ở chiều sâu, đó là cuộc cạnh tranh về việc ai sẽ định hình luật chơi của thị trường năng lượng, tài chính và an ninh trong giai đoạn bất ổn mới của thế giới.

Nếu lựa chọn giải pháp quân sự quy mô lớn, Mỹ và Israel sẽ tìm cách duy trì ưu thế chiến lược và tái thiết lập trật tự khu vực theo lợi ích của mình. Nhưng trong một thế giới ngày càng đa cực, nơi giá dầu và dòng vốn không còn chịu sự chi phối tuyệt đối của một trung tâm duy nhất, mọi kịch bản đều chứa đựng rủi ro vượt ngoài tính toán ban đầu.

Mỗi đòn tấn công mới không chỉ làm thay đổi cán cân quân sự, mà còn thúc đẩy quá trình chuyển dịch quyền lực toàn cầu và nhắc nhở rằng chiến tranh có thể bắt đầu theo lịch chính trị, nhưng hiếm khi kết thúc đúng theo kế hoạch, MK kết luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, Washington, ngày 3/3/2026. Ảnh: AP.