Cựu Tổng thống Iran vẫn khỏe mạnh sau khi bị đồn thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ - Israel

Minh Hạnh

TPO - Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad vẫn còn sống và khỏe mạnh, bất chấp những báo cáo gần đây cho rằng ông đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran, một trong những phụ tá thân cận của ông nói với RT.

69a84b9785f540670a61039b.jpg
Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. (Ảnh: Getty Images)

Trước đó, có thông tin cho rằng cựu tổng thống 69 tuổi, từng nắm quyền từ năm 2005 đến năm 2013, đã thiệt mạng ở Narmak (phía đông Tehran), khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với ông Ahmadinejad xác nhận với RT rằng cựu tổng thống không bị thương.

Tòa nhà có liên quan đến ông Ahmadinejad thực sự đã bị tấn công và ba vệ sĩ của ông đã thiệt mạng. Nhưng ông đã được chuyển đến một địa điểm an toàn trước đó.

“Nơi ở của ông ấy không bị ảnh hưởng và không phải là mục tiêu tấn công”, nguồn tin cho biết. “Tòa nhà bị tấn công nằm cách đó khoảng 100 m”.

Truyền thông Iran trước đó đưa tin, gia đình ông Ahmadinejad cũng phủ nhận thông tin cho rằng ông đã thiệt mạng.

Minh Hạnh
RT
#Cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad #Mỹ #Israel #không kích

