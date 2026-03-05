Người Việt ở Israel được bảo vệ như thế nào?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bình Giang
TPO - Về vấn đề hỗ trợ các công dân nước ngoài ở Israel, bao gồm người Việt, trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer cho biết, tất cả những biện pháp mà chính phủ Israel thực hiện để bảo vệ người Israel hiện nay cũng áp dụng cho người nước ngoài.

Sáng 5/3, gặp gỡ một số phóng viên Việt Nam, Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer thông tin về việc bảo hộ công dân tại Israel.

Đại sứ Israel cho biết, không phận Israel hiện đóng cửa, các chuyến bay quốc tế bị hủy, gây ảnh hưởng kinh tế lớn, không chỉ với Israel mà với cả thương mại và nguồn cung dầu toàn cầu.

Đại sứ Yaron Mayer tại cuộc họp báo. (Ảnh: Hoài Sa)

Ông cho biết, các cơ quan chức năng Israel đã chuẩn bị hầm trú ẩn, cung cấp thông tin, hướng dẫn và chỉ dẫn rõ ràng về những việc cần làm trong tình huống khẩn cấp. Tất cả những gì áp dụng cho người Israel cũng áp dụng cho người nước ngoài.

“Ví dụ, nếu bạn sống trong một ngôi nhà hoặc căn hộ, rất có thể nơi đó sẽ có hầm trú ẩn hoặc phòng an toàn. Nếu bạn là khách ở khách sạn, khách sạn sẽ thông báo cho bạn biết phải đi đâu khi có còi báo động”, ông nói.

Ở những khu vực không được phép đến vì việc tụ tập đông người có thể nguy hiểm, hoặc vì lý do an ninh, cảnh sát sẽ chặn lại và không cho bất kỳ ai vào. Điều này áp dụng cho tất cả mọi người, bao gồm người nước ngoài.

Ngoài ra, Israel cũng có hệ thống bảo hiểm xã hội quốc gia. Nếu nhà của ai đó bị trúng tên lửa hoặc họ bị thương, bảo hiểm xã hội quốc gia sẽ trả các khoản trợ cấp và bồi thường cho những người bị mất nhà hoặc chịu thiệt hại. Người nước ngoài cũng được hưởng các quyền lợi tương tự.

Đại sứ Mayor cho biết, Israel đang cố gắng hỗ trợ những người nước ngoài muốn rời khỏi Israel, dù việc này không hề dễ dàng vì không phận đã bị đóng cửa.

Từ hôm nay, các sân bay Israel bắt đầu mở cửa trở lại từng phần. Tuy nhiên cho đến thời điểm này, các chuyến bay chủ yếu để đưa người vào Israel, vì giới chức không muốn xảy ra tình trạng tụ tập đông người. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Tel Aviv, hành khách sẽ xuống máy bay và trở về nhà ngay.

Nếu tổ chức các chuyến bay đưa người rời đi, sẽ cần chuẩn bị trước và nhiều người sẽ phải tập trung tại sân bay trước chuyến bay, điều này có thể gây tụ tập đông người. Vì vậy hiện tại, những người muốn rời khỏi Israel vẫn chủ yếu phải qua các sân bay ở Ai Cập.

Ông bày tỏ hy vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện cho đến khi mọi thứ ổn trở lại.

Đại sứ khẳng định, Israel hoàn toàn hiểu những lo ngại của người Việt Nam đang sinh sống trong khu vực. Chính phủ Israel đang phối hợp với các đại sứ quán để đảm bảo các vấn đề quan tâm được giải quyết phù hợp.

Bình Giang
