Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Đồng Nai

Ngày 5/3, Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn, đã làm việc với tỉnh Đồng Nai.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Đồng Nai, công tác chuẩn bị bầu cử từ cấp tỉnh đến cơ sở được triển khai chủ động, bảo đảm tiến độ. Đến nay, các địa phương đã tổ chức vận hành thử quy trình bầu cử nhằm bảo đảm các khâu được thực hiện nhuần nhuyễn, tránh lúng túng khi triển khai chính thức.

Đồng Nai hiện bước vào cao điểm tiếp xúc, vận động bầu cử. Ngoài các cuộc tiếp xúc trực tiếp còn tổ chức trực tuyến và phát trên truyền hình, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng tuyên truyền đến các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn kiểm tra, giám sát thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai

Để đảm bảo việc triển khai chặt chẽ, tỉnh Đồng Nai đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương. Tại những khu vực đông dân cư, địa phương tính toán, bố trí thêm thùng phiếu để thuận lợi cho việc bỏ phiếu và kiểm phiếu. Tỉnh rà soát chặt chẽ nhân sự tham gia công tác bầu cử nhằm tránh các mối quan hệ liên quan đến ứng cử viên.

UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp tạo điều kiện để công nhân tham gia bầu cử; bố trí thùng phiếu lưu động phục vụ cử tri có điều kiện làm việc đặc thù, các trường hợp gặp khó khăn khi đến điểm bỏ phiếu...

Ghi nhận ý kiến tại buổi làm việc và kiểm tra thực tế tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Tân Triều), Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đánh giá tỉnh Đồng Nai đã chủ động, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tỉnh đã có nhiều cách làm hay, nhất là tổ chức diễn tập bầu cử, có thể nhân rộng cho các địa phương khác.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW, Kết luận số 03-KL/TW; đồng thời triển khai hiệu quả Công văn số 163/HĐBCQG về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Qua đó, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm tổ chức cuộc bầu cử thành công, bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định, cũng như đảm bảo cơ cấu theo định hướng của Trung ương.

Đồng thời, Đồng Nai cần đẩy mạnh tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng; phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo tại các khu vực có đông tín đồ; vai trò của già làng, người có uy tín tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng cần tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, chủ nhà trọ để tạo điều kiện cho công nhân tham gia bỏ phiếu, đồng thời rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, bảo đảm không để sót.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Đồng Nai tiếp tục bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, gặp từng người” trong tuyên truyền, vận động cử tri. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bầu cử; chuẩn bị chu đáo, trang trí trang trọng các khu vực bỏ phiếu, nhất là tại địa bàn xa trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các ứng cử viên thực hiện nghiêm việc tiếp xúc cử tri, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến; thể hiện tinh thần gần dân, sát với dân, lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tránh làm qua loa, đại khái.