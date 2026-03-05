Công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

TPO - Ngày 5/3, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, nội dung tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, kiểm tra việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ hai con số trở lên; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và các văn bản liên quan.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị về các nội dung như đã nêu trong quyết định kiểm tra, giám sát; phát hiện những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả và những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.

Qua cuộc kiểm tra, giám sát, từ thực tiễn đặc thù của Đà Nẵng, đề nghị thành phố phản ánh những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất với Trung ương các giải pháp phù hợp để thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Để bảo đảm hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chuẩn bị kịp thời báo cáo theo đề cương, qua đó đoàn giám sát sẽ nghiên cứu, làm việc với một số tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc theo kế hoạch.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đối với đoàn kiểm tra, giám sát, việc kiểm tra, giám sát phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động bình thường của các tổ chức đảng, địa phương, đơn vị được kiểm tra, giám sát. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và các đơn vị được kiểm tra, giám sát phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ, tài liệu; chủ động bố trí thời gian làm việc thích hợp để đoàn kiểm tra, giám sát hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Đợt kiểm tra, giám sát lần này của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với các nhiệm vụ được kiểm tra, mà còn là dịp để Đảng bộ thành phố nhìn nhận đầy đủ hơn những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm nếu có. Từ đó, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ kịp thời khắc phục, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.