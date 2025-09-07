Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng họp kỳ thứ 3, khai trừ nhiều đảng viên

TPO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đảng viên vi phạm pháp luật, bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt tại các bản án có hiệu lực pháp luật.

Ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng đã có thông tin về kỳ họp thứ 3 sau sáp nhập.

Theo đó, tại kỳ họp, UBKT Thành ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với các đảng viên vi phạm pháp luật, bị tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt tại các bản án có hiệu lực pháp luật.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy họp kỳ thứ 3 sau sáp nhập với Quảng Nam.

Cụ thể, có 4 trường hợp bị khai trừ, gồm bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, đảng viên Chi bộ thôn Sâm Linh Tây, Đảng bộ xã Núi Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Ông Võ Hồng Hải, đảng viên Chi bộ thôn Đại Phú, Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ông Bùi Xuân Vinh, đảng viên Chi bộ thôn 2, Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ông Nguyễn Thành Tuấn, đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND xã, Đảng bộ xã Đại Lộc, nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Ngoài việc xem xét, xử lý kỷ luật, UBKT Thành ủy Đà Nẵng cũng cho ý kiến đối với một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 11/8, UBKT Thành ủy đã tổ chức kỳ họp thứ 2 để xem xét kết quả giải quyết tố cáo liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.