Khai trừ Đảng đối với Phó Bí thư xã lao xe biển xanh vào đám đông xem biểu diễn văn nghệ

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã thống nhất kỷ luật ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, vì đã uống rượu bia rồi lái xe biển xanh, gây ra vụ tai nạn khiến 1 người chết và 11 người bị thương.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, chiều 13/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã họp thống nhất kỷ luật ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng (nhiệm kỳ 2025-2030), Đại biểu HĐND xã Phong Dụ Thượng (nhiệm kỳ 2021-2026) bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, xem xét việc bãi nhiệm đại biểu HĐND xã Phong Dụ Thượng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Mạnh theo quy định.

Ông Lò Văn Mạnh sau khi gây tai nạn.

Trước đó, ông Lương Văn Thu - Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng, cũng cho biết, ngày 12/8, Đảng ủy xã đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lò Văn Mạnh. Thường trực Hội đồng nhân dân xã cũng tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu HĐND xã đối với ông Mạnh.

Chủ tịch UBND xã Phong Dụ Thượng Lương Văn Thu cho biết thêm, xã được trang bị một xe biển xanh, hiện chưa bố trí tài xế lái xe này. Đây cũng là chiếc xe được ông Mạnh sử dụng gây tai nạn.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 11/8, ông Lò Văn Mạnh điều khiển ô tô mang BKS 21C-19xx từ nhà hàng đến dự chương trình văn nghệ tại Nhà văn hóa thôn Làng Chạng.

Khi rẽ vào sân, xe đã lao vào nhiều người, khiến một cháu nhỏ tử vong và 11 người khác bị thương. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy ông Mạnh có nồng độ cồn 0,286 mg/lít khí thở và không làm chủ được tay lái.

Ngay sau vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan; công khai kết quả xử lý.