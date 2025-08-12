Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Sau vụ Phó Bí thư xã lao xe vào đám đông, Lào Cai ra công điện khẩn

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại xã Phong Dụ Thượng khiến 1 người chết, 10 người bị thương, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ra công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa. Công an tỉnh sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên.

Ngày 12/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn ký ban hành Công điện yêu cầu tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và thực hiện nghiêm quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

untitled.png
Người điều khiển xe khiến 1 người chết, 10 người bị thương tại xã Phong Dụ Thượng.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương phải quán triệt ngay tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa; tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia.

Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức ký cam kết, tăng cường kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ cuối năm.

Công an tỉnh được giao tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là trước, trong và sau thời điểm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp. Kết quả xử lý sẽ được thông báo về đơn vị quản lý để phục vụ công tác quản lý cán bộ.

Cùng với đó, Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí và đoàn thể chính trị - xã hội được giao nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của rượu bia và phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường vận động, giám sát, kịp thời phản ánh và kiến nghị xử lý nghiêm vi phạm.

Công điện được ban hành sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại xã Phong Dụ Thượng tối 11/8 khiến 1 người chết, 10 người bị thương, do cán bộ xã điều khiển ô tô khi đã uống rượu bia.

Đức Anh
