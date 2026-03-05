Phó Thủ tướng yêu cầu lập phương án bảo đảm an ninh năng lượng

TPO - Trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu phải có phương án rất cụ thể để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có việc tính toán phương án tăng công suất các nhà máy thuỷ điện, điện than, sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu trong nước…

Sáng 5/3, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá tình hình đang diễn biến rất nhanh và phức tạp, tác động rất lớn đến các quốc gia, nhất là trong lĩnh vực năng lượng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, cơ quan thường trực của Tổ công tác, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác theo phương châm ngắn gọn, rõ trách nhiệm của từng thành viên, linh hoạt về cơ chế phối hợp.

Bộ Ngoại giao được phân công theo dõi sát, cập nhật phản ứng chính sách về năng lượng của các nước; phối hợp với Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan là thành viên của Tổ công tác trong trao đổi với các đối tác nhằm đa dạng hoá nguồn nhập khẩu năng lượng.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải có phương án rất cụ thể để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trong đó có việc tính toán phương án tăng công suất các nhà máy thuỷ điện, điện than; đa dạng hoá nguồn nhập khẩu than; sử dụng tối đa nguồn nhiên liệu trong nước…

Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông được thành lập ngày 4/3, do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các bộ, ngành để giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến việc đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình tổ chức triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền…