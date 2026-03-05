Giá xăng dầu đồng loạt tăng rất mạnh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Từ 15h hôm nay (5/3), giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh theo diễn biến của thị trường năng lượng thế giới. Xăng RON95 tăng 2.189 đồng/lít, trong khi dầu diesel tăng gần 3.758 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ điều hành. Theo đó, tất cả các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng giá, phản ánh đà leo thang của giá thành phẩm trên thị trường thế giới trong thời gian gần đây.

Cụ thể, cơ quan điều hành tăng giá xăng E5RON92 ở mức 1.926 đồng/lít, đưa giá bán lẻ lên 21.449 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít, lên 22.340 đồng/lít.

Dầu có mức tăng mạnh hơn đáng kể. Giá dầu diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít, lên 23.037 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng mạnh nhất với mức 7.132 đồng/lít, lên 26.601 đồng/lít, còn dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.807 đồng/kg, lên 17.496 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập và cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá được tính toán trên cơ sở diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong những ngày gần đây. Dữ liệu cho thấy giá nhiều sản phẩm năng lượng tăng mạnh, đặc biệt là dầu diesel và dầu hỏa, do lo ngại gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu tiếp tục neo ở mức cao khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang sau các cuộc không kích giữa Mỹ, Israel và Iran. Giới phân tích đặc biệt lo ngại nguy cơ gián đoạn vận tải năng lượng tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch kết nối Vịnh Ba Tư với thị trường thế giới.

Eo biển Hormuz hiện vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, tương đương hơn 17-18 triệu thùng/ngày. Chỉ cần tuyến vận tải này bị gián đoạn hoặc tàu dầu phải đổi hướng hành trình, thị trường năng lượng toàn cầu sẽ lập tức phản ứng bằng việc đẩy giá dầu tăng mạnh.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá dầu Brent giao dịch quanh mức trên 80 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ ở khoảng 76-77 USD/thùng. Các tổ chức năng lượng quốc tế cảnh báo nếu xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng tại khu vực Vịnh Ba Tư, thị trường dầu mỏ có thể bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn trong thời gian tới.

Xuân Phong
