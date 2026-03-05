Phía sau hợp đồng bảo hiểm nhân thọ 300 triệu USD của Manulife

Manulife Singapore vừa phát hành một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân trị giá 300 triệu USD. Đây được xem là một trong những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có giá trị cao nhất thế giới hiện nay.

Theo Manulife Singapore, trong 12 tháng qua, doanh nghiệp đã phát hành 25 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cá nhân có giá trị trên 50 triệu USD mỗi hợp đồng. Con số này cho thấy đây không phải là một giao dịch đơn lẻ mà là một phần của xu hướng gia tăng nhu cầu đối với các giải pháp bảo hiểm quy mô lớn, phục vụ mục tiêu cấu trúc tài sản và ổn định giá trị trong dài hạn.

Manulife Singapore đã phát triển danh mục sản phẩm dành cho khách hàng có tài sản cao trong hơn một thập kỷ qua, bao gồm các dòng bảo hiểm liên kết đầu tư và bảo hiểm toàn cầu linh hoạt. Tính đến cuối năm 2025, tập đoàn Manulife quản lý danh mục tài sản trị giá khoảng 1,7 nghìn tỷ CAD trên toàn cầu.

Lãnh đạo Manulife Singapore nhìn nhận, dù có sự khác biệt về quy mô giữa các thị trường, xu hướng tích hợp bảo hiểm vào chiến lược tài sản đang dần phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á. Tại Việt Nam, cùng với sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, tư duy tài chính cũng đang dịch chuyển từ việc chỉ bảo vệ trước rủi ro sang chủ động xây dựng và mở rộng giá trị tài sản theo tầm nhìn dài hạn.

Trong ngành bảo hiểm nhân thọ toàn cầu, hợp đồng đơn lẻ trị giá vài trăm triệu USD rất ít. Tại Hong Kong và Singapore, giai đoạn 2015 - 2019, doanh nghiệp bảo hiểm từng phát hành hợp đồng trên 100 triệu USD cho khách hàng Trung Quốc.

Giai đoạn 2023 - 2025, thị trường Singapore ghi nhận một số hợp đồng cá nhân 200 - 250 triệu USD, chủ yếu phục vụ quỹ tín thác gia đình. Gần đây nhất, HSBC Life đã phát hành hợp đồng trị giá 250 triệu USD tại Hong Kong vào năm 2024.

Báo cáo Wealth Report của Knight Frank liên tục ghi nhận sự gia tăng của nhóm cá nhân có tài sản ròng cao. Số lượng HNWI (High Net Worth Individuals - người có tài sản trên 10 triệu USD) toàn cầu đã tăng 4,4% trong năm 2024, đạt khoảng 2,34 triệu người. Trong đó châu Á-Thái Bình Dương tăng khoảng 5%. Đồng thời, số lượng UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals - người siêu giàu, có tài sản trên 100 triệu USD) cũng đã vượt 100.000 người.

Các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ quy mô lớn tại Singapore hay Hong Kong không đơn thuần là “mua bảo hiểm”. Theo giới phân tích, chúng thường được tích hợp trong kế hoạch hoạch định di sản để chuyển giao tài sản trong gia đình.

Thực tế, đặc tính của các hợp đồng này - với quyền lợi và thời điểm chi trả được xác định rõ ngay từ đầu - khiến chúng phù hợp cho kế hoạch tài chính dài hạn. Đồng thời, do không biến động theo thị trường hằng ngày, chúng thường được xem là một cấu phần mang tính ổn định trong danh mục tài sản.

Tầng lớp trung lưu Việt Nam đang mở rộng nhanh, chiếm khoảng 25% dân số. Theo Wealth Report mới nhất của Knight Frank, Việt Nam hiện có khoảng 5.459 cá nhân sở hữu tài sản trên 10 triệu USD, và số lượng người siêu giàu (tài sản trên 30 triệu USD) được dự báo tăng từ 752 người trong năm 2023 lên khoảng 978 người vào năm 2028, tức tăng khoảng 30% chỉ trong 5 năm.

Trong khi đó, tuổi thọ trung bình người Việt đã vượt mốc 74 tuổi. Điều này đồng nghĩa với một thực tế: thời gian tích lũy kéo dài hơn, nhưng thời gian cần đảm bảo tài chính sau nghỉ hưu cũng dài hơn.

Với một tầng lớp trung lưu đang tích lũy dần tài sản, câu hỏi chiến lược không còn là “đầu tư vào đâu để sinh lời cao nhất”, mà là “cấu trúc danh mục như thế nào để không bị đứt gãy khi có biến cố”. Ở góc độ đó, trong thời gian tới, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ thiết kế đặc thù cho tính năng tích lũy dài hạn.