Bắt buộc phải mở tài khoản riêng để tiếp nhận tiền từ thiện

TPO - Bộ Tài chính kiến nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị định số 93 của Chính phủ, trong đó quy định công khai thông tin về việc kêu gọi, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả thực hiện đến nhà tài trợ và cộng đồng.

Cử tri TPHCM kiến nghị sớm sửa đổi Nghị định số 93/2021/NĐ-CP theo hướng siết chặt quản lý, tăng cường minh bạch hoạt động từ thiện, khắc phục tình trạng lợi dụng thiện nguyện để trục lợi.

Cụ thể, các hoạt động từ thiện có quy mô lớn theo tiêu chí được quy định, đề xuất phải có tư cách pháp nhân, tài khoản riêng, thực hiện báo cáo tài chính, kiểm toán độc lập; bắt buộc công khai thu - chi, danh sách người thụ hưởng; cần tăng cường thanh tra, kiểm tra và quy định rõ quyền giám sát, khiếu nại của nhà tài trợ.

Thông tin về việc kêu gọi, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện phải được công khai.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 93 đã quy định tương đối đầy đủ về đối tượng được vận động, tiếp nhận; trách nhiệm công khai thông tin; nghĩa vụ báo cáo; cơ chế quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

Theo đó, tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp bắt buộc phải mở tài khoản riêng để tiếp nhận tiền từ thiện; phải công khai thông tin về việc kêu gọi, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện; thông báo kết quả thực hiện đến nhà tài trợ và cộng đồng.

Hoạt động này cũng chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của UBND cấp tỉnh, các bộ, ngành liên quan; sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Những hành vi lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi đã được điều chỉnh, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến đề xuất bắt buộc kiểm toán độc lập đối với hoạt động từ thiện quy mô lớn, Bộ Tài chính cho biết, pháp luật về kiểm toán đã quy định rõ trường hợp bắt buộc kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và thông tin tài chính liên quan nhằm bảo đảm tính minh bạch, trung thực và trách nhiệm giải trình.

Đối với những trường hợp không thuộc diện bắt buộc, pháp luật khuyến khích thực hiện kiểm toán trên cơ sở nhu cầu và điều kiện thực tế.

Bộ Tài chính khẳng định, Nghị định 93 cơ bản phù hợp thực tiễn và pháp luật liên quan. Theo cơ quan này, những tồn tại, hạn chế phát sinh thời gian qua chủ yếu liên quan việc chấp hành pháp luật. Bộ Tài chính kiến nghị các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện theo đúng quy định.