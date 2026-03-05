Mắt Việt – Nga nhận giải Phẫu thuật Thủy tinh thể cao cấp TECNIS nhiều nhất Việt Nam

Ngày 13/02/2025, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga được công bố là Đơn vị Y tế có số lượng ca phẫu thuật thuỷ tinh thể cao cấp Tecnis Eyhance và Tecnis Synergy nhiều nhất Việt Nam do Tập đoàn Johnson & Johnson trao tặng.

Theo đó, trong năm 2025, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga vinh dự được ghi nhận là Bệnh viện dẫn đầu về số lượng ca phẫu thuật đục thủy tinh thể sử dụng các dòng thủy tinh thể cao cấp TECNIS TORIC thế hệ mới, bao gồm:

● Đơn vị sử dụng nhiều nhất Thủy tinh thể TECNIS EYHANCE TORIC II SIMPLICITY tại Việt Nam năm 2025

● Đơn vị sử dụng nhiều nhất Thủy tinh thể TECNIS SYNERGY TORIC II SIMPLICITY tại Việt Nam năm 2025

Giải thưởng là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn, kinh nghiệm phẫu thuật cũng như định hướng điều trị cá thể hóa của Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga trong lĩnh vực điều trị đục thủy tinh thể, đặc biệt đối với những trường hợp có loạn thị và nhu cầu thị giác cao sau điều trị. Việc liên tục ứng dụng các dòng thủy tinh thể cao cấp TECNIS không chỉ giúp tối ưu kết quả thị lực mà còn góp phần nâng cao chất lượng thị giác lâu dài cho bệnh nhân, qua đó khẳng định vị thế của Mắt Việt – Nga là một trong những đơn vị tiên phong trong việc cập nhật công nghệ và giải pháp điều trị chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga hiện đang triển khai phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng công nghệ 100% Laser Femto Cataract – phương pháp điều trị hiện đại được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia phát triển. Công nghệ này sử dụng hoàn toàn tia Laser trong các bước quan trọng của phẫu thuật, thay thế dao vi phẫu truyền thống, giúp nâng cao độ chính xác, tăng mức độ an toàn và rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Việc kết hợp Laser Femto Cataract cùng các dòng thủy tinh thể cao cấp TECNIS mang lại hiệu quả tối ưu trong kiểm soát loạn thị, hạn chế tổn thương mô mắt và đảm bảo chất lượng thị giác ổn định, bền vững sau điều trị.

Để điều trị dứt điểm Cườm khô ở người cao tuổi, phẫu thuật thay thủy tinh thể Đa Tiêu là lựa chọn tối ưu vì khả năng giúp bệnh nhân hồi phục thị lực như người trẻ. Với đội ngũ Bác sĩ dày dặn kinh nghiệm, hệ thống thiết bị tối tân cùng hàng loạt các thủy tinh thể nhân tạo cao cấp, hi vọng sẽ có càng nhiều bệnh nhân mắc đục thủy tinh thể sớm tìm lại đôi mắt sáng khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhằm hỗ trợ tầm soát đục thủy tinh thể cho bệnh nhân TP.HCM và các tỉnh lân cận, Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga triển khai chương trình khám chuyên sâu miễn phí với đội ngũ chuyên gia Nhãn khoa đầu ngành. Để tìm hiểu thêm về thông tin, bạn có thể trực tiếp liên hệ đến Bệnh viện thông qua số điện thoại:

● Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh: Số 1 đường 3/2, phường Vườn Lài, Thành phố Hồ Chí Minh - Hotline: 0931.888.801 - 0931.888.802

● Cơ sở Hà Nội: số 9 đường Nguyễn Đỗ Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội - Hotline: 0969.8888.01 - 0969.8888.02

● Cơ sở Quảng Ninh: Nhà A6 Khu đô thị Monbay, Hạ Long, Quảng Ninh - Hotline: 0938.3516.88

● Cơ sở Hải Phòng: Số 739 Nguyễn Văn Linh,phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng - Hotline: 022.52.22.86.86