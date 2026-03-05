GELEX trình ĐHĐCĐ bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031

CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, trong đó đáng chú ý là nội dung bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026–2031, cùng nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, tăng vốn và định hướng chiến lược giai đoạn mới.

Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031, đề xuất thay đổi trụ sở

Nhiệm kỳ HĐQT hiện tại (2021–2026) sẽ kết thúc trong năm nay. Theo quy định, các thành viên HĐQT đương nhiệm tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu và tiếp quản công việc.

Tại Đại hội tới, GELEX sẽ bầu 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026–2031 trên cơ sở danh sách ứng viên hợp lệ được trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Phối cảnh tòa nhà trụ sở mới của GELEX.

Bên cạnh đó, HĐQT trình cổ đông thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tòa nhà số 10 Trần Nguyên Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội, cách Hồ Gươm chỉ 5 phút đi bộ, tòa nhà của GELEX đạt chuẩn văn phòng hạng A và đáp ứng tiêu chuẩn xanh quốc tế Leed Gold, tích hợp công nghệ thông minh cùng hệ thống an ninh hiện đại.

Kế hoạch doanh thu tăng trưởng 13,2%, cổ phiếu và cổ tức 45%

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT), năm 2026 GELEX đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 44.712 tỷ đồng, tăng 13,2% so với mức thực hiện năm 2025. Đây là năm Tập đoàn định hướng duy trì tăng trưởng hai chữ số ở các lĩnh vực cốt lõi, đồng thời củng cố nền tảng cho chu kỳ phát triển tiếp theo.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 3.615 tỷ đồng, giảm 21,8% so với năm 2025. Ban lãnh đạo cho biết, kế hoạch lợi nhuận được xây dựng trên tinh thần thận trọng, phản ánh khả năng chịu áp lực ngắn hạn từ chi phí lãi vay cũng như chi phí vận hành các dự án mới trong giai đoạn đầu khi công suất chưa đạt mức tối đa.

Trước đó, năm 2025, GELEX ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 39.513 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 4.621 tỷ đồng, lần lượt vượt 5,1% và 52% kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra. Kết quả này tạo nền tảng tích cực để Tập đoàn bước vào năm bản lề 2026 với chiến lược dài hạn rõ ràng hơn.

Kết quả kinh doanh của GELEX giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2026.

Với kết quả kinh doanh đã đạt được, HĐQT trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 với mức cổ tức 25% bằng cổ phiếu. Đồng thời, GELEX dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%.

Nếu được cổ đông thông qua, tổng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu mà cổ đông nhận được sẽ đạt 45%.

Theo đó, dự kiến vốn điều lệ của GELEX sẽ tăng từ 9.023 tỷ đồng lên 13.084 tỷ đồng.

04 trụ cột phát triển của GELEX đến 2030

Năm 2026 là năm bản lề triển khai chiến lược giai đoạn 2026–2030 với tầm nhìn: “Trở thành Tập đoàn Đầu tư hàng đầu Việt Nam, là biểu tượng của Tăng trưởng – Hiệu quả – Bền vững”. GELEX định hướng phát triển dựa trên bốn trụ cột đầu tư trọng điểm: Công nghiệp công nghệ cao, Bất động sản, Hạ tầng và Tài chính.

Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, GELEX định hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh, tiếp tục triển khai tái cấu trúc lĩnh vực vật liệu xây dựng. Lĩnh vực bất động sản, GELEX đẩy mạnh phát triển bất động sản công nghiệp và hợp tác với đối tác quốc tế trong các dự án nhà ở, thương mại.

Lĩnh vực hạ tầng tiếp tục hoàn thành giai đoạn 2 Dự án nước sạch Sông Đà, tối ưu chi phí và nâng dần công suất theo lộ trình. Đồng thời nghiên cứu đầu tư các dự án hạ tầng cấp nước và xử lý nước thải tại các địa phương.

Tập đoàn cũng xem xét tham gia các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia như giao thông, đô thị, năng lượng và viễn thông khi phù hợp với năng lực và điều kiện tài chính.

Trong hoạt động đầu tư vốn, tái cấu trúc, GELEX định hướng quản trị hiệu quả các khoản đầu tư đang nắm giữ; tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện hữu, tập trung nguồn lực vào các ngành có tiềm năng theo chiến lược của Tập đoàn; Nghiên cứu, chọn lọc, đánh giá và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư vốn, M&A tiềm năng, đồng thời, xây dựng chiến lược quản trị phù hợp sau M&A.

Song song, GELEX tiếp tục củng cố nội lực thông qua các chương trình đầu tư phát triển con người, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, đồng thời đẩy mạnh R&D, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Về quản trị, GELEX kiên định xây dựng nền tảng quản trị minh bạch, áp dụng các thông lệ quản trị quốc tế tiên tiến.

Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của GELEX sẽ diễn ra vào sáng 1/4 tại Hà Nội.