Eximbank được vinh danh là tổ chức tín dụng tiêu biểu trong hoạt động thông tin tín dụng năm 2025

Tại “Hội nghị sơ kết Đề án phát triển CIC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tổng kết hoạt động thông tin tín dụng năm 2025” do Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) tổ chức tại Hà Nội vừa qua, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đã được vinh danh vào Top 10 tổ chức tín dụng tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động báo cáo thông tin tín dụng năm 2025. Đây là nhóm đơn vị có chất lượng dữ liệu nổi bật, tuân thủ đầy đủ quy định và khai thác hiệu quả thông tin tín dụng phục vụ công tác quản trị rủi ro.

CIC – đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan vận hành hệ thống thông tin tín dụng quốc gia, cung cấp dữ liệu phục vụ hoạt động đánh giá năng lực tài chính khách hàng, quản trị rủi ro và nâng cao minh bạch cho thị trường tín dụng. Việc được vinh danh trong Top 10 cho thấy Eximbank được ghi nhận cao về mức độ chính xác, kịp thời và đầy đủ trong báo cáo thông tin theo chuẩn của CIC.

Eximbank được vinh danh Top 10 tổ chức tín dụng tiêu biểu toàn quốc trong hoạt động thông tin tín dụng năm 2025.

Trong thời gian qua, Eximbank đã tập trung hoàn thiện công tác quản lý dữ liệu theo hướng đồng bộ và chuẩn hóa. Ngân hàng thường xuyên rà soát các quy trình nhập liệu, tăng cường kiểm soát nội bộ và áp dụng công nghệ để đảm bảo dữ liệu được cập nhật chính xác, nhất quán và theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước. Những nỗ lực này giúp hạn chế sai sót nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Nguyễn Hướng Minh – Phó Tổng Giám đốc Eximbank (đứng giữa) nhận giải thưởng từ Ban tổ chức.

Không chỉ đáp ứng yêu cầu báo cáo, Eximbank còn đưa dữ liệu tín dụng vào trực tiếp các quy trình thẩm định, phê duyệt và giám sát sau cho vay. Việc ứng dụng thông tin từ CIC giúp ngân hàng đánh giá toàn diện hơn về khách hàng, nhận diện sớm rủi ro và nâng cao chất lượng danh mục tín dụng. Đây là yếu tố quan trọng giúp Eximbank duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Việc được xếp hạng trong Top 10 tổ chức tín dụng tiêu biểu là sự ghi nhận cho định hướng quản trị minh bạch, tuân thủ và ứng dụng dữ liệu trong quản trị rủi ro mà Eximbank theo đuổi nhiều năm qua. Ngân hàng sẽ tiếp tục đầu tư vào hạ tầng dữ liệu, nâng cao chất lượng vận hành và góp phần xây dựng hệ thống tài chính – ngân hàng an toàn, bền vững.