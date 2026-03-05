Đưa phương tiện bay không người lái vào phát triển kinh tế tầm thấp

Sáng 4/3, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến khảo sát triển khai thử nghiệm có kiểm soát mô hình phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái tại xã Sính Phình. Tham gia buổi khảo sát có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Đoàn công tác đã gặp gỡ, trao đổi với Công ty TNHH Hương Linh tỉnh Điện Biên về việc triển khai thí điểm cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) mô hình phát triển kinh tế tầm thấp ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV). Mô hình tập trung đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và tính khả thi khi sử dụng UAV bay ở độ cao, thấp để vận chuyển chè từ trên đồi chè về nhà máy sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ này được kỳ vọng giúp giảm chi phí sản xuất, giảm thiểu sức lao động và phù hợp với điều kiện địa hình đồi núi của xã.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Sính Phình cho biết, hiện toàn xã có khoảng 243,98 ha, Sản lượng chè búp tươi năm 2025 đạt khoảng 65 tấn/năm. Cấp ủy, chính quyền xã mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản, từng bước gia tăng giá trị và thu nhập cho người dân.

Trên cơ sở khảo sát thực tế tại xưởng sản xuất chè của Công ty TNHH Hương Linh đoàn công tác đánh giá cao tiềm năng phát triển vùng chè của địa phương, đồng thời khẳng định Sính Phình có nhiều điều kiện thuận lợi để triển khai các giải pháp khoa học, công nghệ, nhất là ứng dụng thiết bị bay không người lái và các nền tảng số trong quản lý, thu hoạch chè. Đoàn đề nghị thời gian tới, địa phương cần chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch thí điểm cụ thể, xác định rõ lộ trình, phạm vi và đối tượng áp dụng; bảo đảm việc ứng dụng công nghệ được triển khai bài bản, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn.