Cổ phiếu dầu khí bị bán mạnh

TPO - Sau chuỗi tăng mạnh nhờ kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá dầu thế giới, nhóm cổ phiếu dầu khí bất ngờ chịu áp lực chốt lời mạnh trong phiên hôm nay (5/3). Có mã thậm chí rơi xuống giá sàn, thanh khoản tiếp tục ở mức cao.

Thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc xanh, có thời điểm VN-Index vượt 1.850 điểm. Tuy nhiên, thành quả không thể bảo toàn, chỉ số chính nhanh chóng đảo chiều khi bước sang phiên chiều, trong bối cảnh áp lực bán gia tăng ở nhiều nhóm ngành.

Sau nhịp phục hồi ngắn buổi sáng, VN-Index dần suy yếu và đóng cửa giảm gần 10 điểm, lùi về 1.808 điểm. Thanh khoản toàn thị trường vẫn duy trì ở mức cao, giá trị giao dịch trên ba sàn xấp xỉ 40.000 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời thể hiện rõ nhất tại nhóm dầu khí và năng lượng, các cổ phiếu từng tăng nóng trong thời gian gần đây trong bối cảnh giá tăng do xung đột ở Trung Đông leo thang, giá dầu thô thế giới tăng mạnh.

dau-khi.jpg
Cổ phiếu dầu khí gây chú ý.

Bộ đôi bluechip GAS và PLX đồng loạt giảm sàn, riêng hai mã này lấy đi khoảng 5 điểm của VN-Index. Nhiều cổ phiếu cùng ngành cũng điều chỉnh mạnh như BSR giảm 5,9%, PVD giảm hơn 6%, OIL mất gần 7%, trong khi PVS, PVC, PVT hay POW đều chìm trong sắc đỏ. Thanh khoản tại nhóm này duy trì ở mức cao, trong đó BSR giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Không chỉ dầu khí, các cổ phiếu thuộc nhóm nguyên vật liệu và hóa chất cũng chịu áp lực bán đáng kể. GVR giảm sàn, trong khi các mã phân bón như DCM, DPM hay LAS đồng loạt giảm từ 3-5%. Nhóm cao su tự nhiên và hóa chất như PHR, DPR cũng ghi nhận mức điều chỉnh khá sâu sau giai đoạn tăng mạnh trước đó.

Nhóm vận tải biển và logistics với kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá hàng hóa – cũng quay đầu giảm. VOS và PVP giảm sàn, HAH mất hơn 5%, trong khi các cổ phiếu khác như GMD, VSC, VTO hay PVT đều lùi từ 2–4%.

Đáng chú ý, nhóm chứng khoán – tâm điểm của dòng tiền trong phiên sáng cũng không giữ được đà tăng. Nhiều cổ phiếu từng tăng mạnh buổi sáng thu hẹp biên độ hoặc quay đầu giảm như SSI, HCM, VIX hay VCI. Dù vậy, thanh khoản tại nhóm này vẫn duy trì ở mức cao. Nhóm ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh nhẹ khi nhiều mã giảm giá như STB, BID, HDB, TPB, VPB hay VCB.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu họ Vingroup trở thành điểm tựa đáng chú ý cho chỉ số. VIC tăng gần 6%, đóng góp khoảng 15 điểm cho VN-Index, trong khi VHM và VPL cũng duy trì mức tăng nhẹ. Nhờ lực đỡ từ các cổ phiếu này, mức giảm của chỉ số được thu hẹp đáng kể vào cuối phiên.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm gần 10 điểm xuống 1.808,5 điểm. HNX-Index giảm 0,26 điểm (0,1%) xuống 257,59 điểm. UPCoM-Index tăng 0,67 điểm (0,53%) lên 127,9 điểm. Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 3.200 tỷ đồng, tập trung vào FPT, HPG, VHM, SSI, PVS, PVD…

Việt Linh
#VN-Index #Chứng khoán #Dầu khí #GAS #PLX #Thanh khoản

