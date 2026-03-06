Kỷ nguyên vịnh biển: Cam Ranh trước cơ hội hình thành trung tâm giải trí cảng du thuyền

Trong bối cảnh nhiều vịnh biển trên thế giới đang chuyển mình thành các trung tâm du lịch - giải trí biển quy mô lớn, khái niệm “kỷ nguyên vịnh biển” ngày càng được nhắc đến như một xu hướng phát triển mới của kinh tế biển. Từ Địa Trung Hải đến Trung Đông và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, các cảng du thuyền cùng tổ hợp giải trí ven vịnh đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy du lịch, thu hút dòng khách quốc tế có mức chi tiêu cao.

Xu hướng này mở ra cơ hội cho những vịnh biển sở hữu điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển cảng du thuyền và hệ sinh thái dịch vụ ven biển. Tại Việt Nam, Cam Ranh (Khánh Hòa) được xem là một trong những khu vực hội tụ nhiều yếu tố để tham gia vào xu hướng này.

Cam Ranh - lợi thế tự nhiên của một vịnh biển kín gió

Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3.260 km, tuy nhiên số lượng vịnh biển có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển cảng du thuyền quốc tế không nhiều. Trong số đó, vịnh Cam Ranh được đánh giá là một trong những vịnh kín gió và có độ sâu tự nhiên lý tưởng bậc nhất khu vực.

Vịnh Cam Ranh

Vịnh sở hữu mặt nước rộng, độ kín gió cao cùng cảnh quan hài hòa giữa núi, biển và bán đảo. Những yếu tố này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải, phát triển thể thao biển và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo thống kê của ngành du lịch địa phương, năm 2025 Khánh Hòa đón gần 30.000 lượt khách tàu biển, cho thấy phân khúc du lịch đường biển đang dần mở rộng. Trong bối cảnh đó, tháng 8/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến cảng khách KN Cam Ranh (bến du thuyền quốc tế Cam Ranh) cho Công ty TNHH KN Cam Ranh.

Phối cảnh Dự án Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh

Dự án có quy mô khoảng 148 ha bao gồm cả đất và mặt nước, với cầu cảng chính dài 420 m kết nối trực tiếp nhà ga hành khách rộng 22.000 m², có khả năng tiếp nhận tàu khách nội địa và quốc tế lên tới 225.000 GT. Theo các chuyên gia, việc hình thành một bến du thuyền quy mô lớn được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng dịch vụ biển tại khu vực.

Khác với Nha Trang - vốn đã phát triển mạnh về du lịch đại chúng, Cam Ranh được đánh giá còn nhiều dư địa nhờ không gian rộng, bờ biển dài và mật độ xây dựng thấp. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các mô hình du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển quy mô lớn trong dài hạn.

Cam Ranh nằm ở tâm điểm đường biển Khánh Hoà

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Cam Ranh còn sở hữu khả năng kết nối hạ tầng thuận lợi. Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh hiện là một trong những đầu mối hàng không quan trọng của miền Trung với khoảng 22 hãng khai thác và gần 50 đường bay nội địa, quốc tế. Theo quy hoạch, sân bay được định hướng nâng công suất lên khoảng 25 triệu lượt hành khách mỗi năm trong giai đoạn tới.

Khoảng cách từ sân bay đến khu vực ven vịnh chỉ khoảng 10 phút di chuyển, trong khi hệ thống giao thông kết nối như cao tốc Bắc - Nam, quốc lộ ven biển và hạ tầng liên vùng đang từng bước hoàn thiện. Sự kết hợp giữa đường không, đường bộ và đường biển đang dần hình thành cấu trúc giao thông đa phương thức cho khu vực.

Hệ sinh thái giải trí ven vịnh - động lực mới của kinh tế biển

Theo nhiều chuyên gia, lợi thế tự nhiên chỉ là một phần của bài toán phát triển kinh tế vịnh biển. Yếu tố quyết định nằm ở cách tổ chức hệ sinh thái dịch vụ và khả năng vận hành các hoạt động kinh tế biển.

Trao đổi với PV, GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cho rằng tư duy phát triển bất động sản ven biển cần có sự thay đổi.

“Nếu chỉ xây nhà rồi bán thì rất dễ nhạt nhòa. Điều quan trọng là sau khi xây xong, khu vực đó sống bằng gì?” - ông Võ đặt vấn đề.

Theo ông, bất động sản không nên được xem là đích đến cuối cùng mà chỉ là một cấu phần trong nền kinh tế dịch vụ biển rộng lớn hơn. Giá trị bền vững của các khu vực ven biển phải đến từ hoạt động vận hành như du lịch, thương mại, giải trí, sự kiện và kinh tế đêm - chứ không chỉ từ giao dịch bất động sản ban đầu.

Trong cấu trúc đó, các hoạt động gắn với mặt nước, đặc biệt là du thuyền và dịch vụ hàng hải du lịch, thường đóng vai trò trung tâm trong việc tạo dòng khách và duy trì nhịp sống cho toàn bộ hệ sinh thái ven vịnh.

GS.TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Theo các chuyên gia quy hoạch, một “thủ phủ giải trí” đúng nghĩa cần hội tụ ít nhất bốn yếu tố: quy mô không gian đủ lớn để tạo mật độ hoạt động liên tục; hệ sinh thái đa tầng gồm lưu trú, thương mại, biểu diễn, sự kiện và kinh tế đêm; chiến lược vận hành chuyên nghiệp và nguồn thu bền vững từ dịch vụ và trải nghiệm.

Tại khu vực Bãi Dài Cam Ranh, một số tổ hợp đô thị - du lịch quy mô lớn đang từng bước được hình thành theo hướng này. Trong đó, dự án CaraWorld được định vị là một tổ hợp đô thị - du lịch - giải trí ven biển quy mô lớn, hướng tới phát triển các hoạt động trải nghiệm, thương mại và dịch vụ gắn với không gian biển.

CaraWorld thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Bãi Dài – Cam Ranh

Thời gian gần đây, khu vực này đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm tại các không gian dịch vụ ven biển và các hoạt động giải trí ngoài trời.

Theo các chuyên gia, nếu được phát triển theo hướng tích hợp giữa cảng du thuyền, dịch vụ giải trí ven vịnh và hệ sinh thái đô thị - du lịch, Cam Ranh có cơ hội trở thành một cực tăng trưởng mới của kinh tế biển miền Trung trong tương lai.