Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Lý do tỉnh Hà Tĩnh rao bán gần 30kg vàng

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Tài chính Hà Tĩnh vừa thông báo bán gần 30 kg vàng tinh khiết, trị giá hơn 142 tỷ đồng. Đây là số vàng có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu.

Thông tin trên được Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh niêm yết công khai.

Theo đó, địa phương này báo bán gần 30kg vàng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá bán hơn 142 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, số vàng trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu bị phát hiện, xử lý trước đó và đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định. Tài sản được bán theo hình thức niêm yết giá công khai.

Theo thông báo của Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh, tài sản niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au), người dân có thể xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đến 17h30 ngày 11/3.

Thời hạn đăng ký mua tài sản niêm yết giá đến 17h30 phút ngày 11/3. Địa điểm đăng ký tại Sở Tài chính, địa chỉ số 16A, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Hà Tĩnh bán gần 30kg vàng #giá hơn 142 tỷ đồng #Buôn bán vàng #Sở Tài chính Hà Tĩnh #bán gần 30kg vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục