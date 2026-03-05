Lưu ý quan trọng về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp cần chủ động nhận ủy quyền quyết toán

Cục Thuế vừa có hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng mỗi tháng (tương đương 132 triệu đồng mỗi năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng mỗi tháng.

Theo quy định, tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân có ủy quyền.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết, hiện vẫn còn một số trường hợp đơn vị trả thu nhập chưa hướng dẫn người lao động đủ điều kiện thực hiện ủy quyền, hoặc không tiếp nhận ủy quyền quyết toán. Điều này khiến cá nhân phải tự quyết toán, dễ dẫn đến nộp hồ sơ chậm hoặc bỏ sót nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế đề nghị các tổ chức, cá nhân trả thu nhập nâng cao trách nhiệm, chủ động thông tin, hướng dẫn và tiếp nhận ủy quyền của người lao động, đồng thời thực hiện kê khai và quyết toán thay đúng, đủ, kịp thời.

Sử dụng ứng dụng thuế điện tử để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trường hợp cá nhân đã ủy quyền quyết toán cho tổ chức và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống, thuộc diện được miễn thuế, thì đơn vị trả thu nhập vẫn kê khai thông tin cá nhân đó trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, nhưng không tổng hợp số thuế phải nộp thêm.

Đối với trường hợp người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ sang tổ chức mới do sáp nhập, hợp nhất, chia, tách hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, hoặc giữa các đơn vị trong cùng hệ thống, tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo ủy quyền của cá nhân đối với toàn bộ thu nhập, bao gồm cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả.

Tổ chức mới cần thu hồi chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do đơn vị cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để thực hiện quyết toán.

Khuyến nghị nộp hồ sơ sớm

Theo quy định, năm nay, hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quyết toán thay cho người lao động là ngày 31/3. Đối với cá nhân tự thực hiện quyết toán, thời hạn nộp hồ sơ theo quy định là ngày 30/4. Tuy nhiên, do trùng kỳ nghỉ lễ nên thời hạn thực tế được tính đến ngày 2/5.

Cơ quan thuế lưu ý, vào thời điểm quyết toán, số lượng hồ sơ thường tăng cao và tập trung vào những ngày cuối cùng của thời hạn nộp, có thể dẫn đến tình trạng quá tải hệ thống hoặc chậm xử lý hồ sơ. Vì vậy, cá nhân và tổ chức trả thu nhập được khuyến nghị nộp hồ sơ sớm để tránh rủi ro nộp chậm tờ khai.

Theo hướng dẫn của cơ quan thuế, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong một số trường hợp không phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể, cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống được miễn thuế. Trong trường hợp này, cá nhân tự xác định số tiền thuế được miễn, không bắt buộc phải nộp hồ sơ quyết toán và cũng không phải nộp hồ sơ đề nghị miễn thuế.

Ngoài ra, cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp nhưng không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ sang kỳ khai thuế tiếp theo cũng không phải quyết toán.

Một trường hợp khác là cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác với mức bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng mỗi tháng, đã bị khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% và đã ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập tại nơi ký hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện) hoặc các loại bảo hiểm không bắt buộc có tích lũy về phí bảo hiểm, nếu doanh nghiệp hoặc công ty bảo hiểm đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% trên phần phí bảo hiểm do doanh nghiệp đóng góp, thì người lao động không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.