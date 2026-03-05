Chiến sự Trung Đông: Vận tải từ TPHCM đi châu Âu có thể kéo dài thêm 7-10 ngày

TPO - Chiến sự tại Trung Đông đang được đánh giá là một trong những biến động quốc tế có thể tác động trực tiếp đến hoạt động logistics, xuất nhập khẩu và nguồn cung nguyên liệu của TPHCM. Thông tin này được bà Nguyễn Lê Thiên Thanh - Phó trưởng Phòng Kinh tế quốc tế, Sở Công Thương TPHCM - cho biết tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội.

Tại cuộc họp báo về các vấn đề kinh tế - xã hội TPHCM, bà Nguyễn Lê Thiên Thanh cho biết xung đột tại Trung Đông đang là yếu tố địa chính trị đáng chú ý, có khả năng ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và hoạt động thương mại quốc tế. Trước diễn biến này, Sở Công Thương TP.HCM đã chủ động theo dõi sát tình hình để đánh giá mức độ tác động đối với các lĩnh vực do đơn vị quản lý.

Theo bà Thanh, Sở Công Thương hiện phụ trách hai mảng quan trọng liên quan trực tiếp đến tác động của biến động quốc tế, gồm quản lý xăng dầu - khí và hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố. Đối với công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và khí, Ban giám đốc Sở Công Thương đang phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng để xây dựng các phương án ứng phó trong trường hợp tình hình chiến sự kéo dài hoặc diễn biến phức tạp.

Cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM diễn ra chiều 5/3.

“Ngay từ thời điểm này, Sở Công Thương cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng đã trao đổi để xây dựng các giải pháp khẩn cấp cũng như phương án dài hạn nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu, khí cho thị trường thành phố”, bà Thanh cho biết.

Theo đánh giá sơ bộ của cơ quan quản lý, chiến sự tại Trung Đông có thể ảnh hưởng đến các tuyến vận tải hàng hải quốc tế, khiến thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí logistics tăng cao. Hiện nay, một số tuyến vận tải từ TPHCM đi châu Âu có thể phải kéo dài thêm khoảng 7-10 ngày so với trước đây.

Việc thay đổi tuyến vận tải và gia tăng rủi ro hàng hải cũng khiến nhiều hãng tàu áp dụng thêm các loại phụ phí, bao gồm phụ phí xung đột và phụ phí bảo hiểm. Điều này làm tăng đáng kể chi phí vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp.

Ngoài ra, lưu lượng tàu thuyền đi qua một số tuyến hàng hải quan trọng trong khu vực Trung Đông dự kiến giảm mạnh, buộc nhiều hãng tàu phải điều chỉnh lộ trình vận chuyển. Sự thay đổi này được đánh giá sẽ tác động trực tiếp đến chi phí logistics của nhiều ngành hàng xuất khẩu.

Theo bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, TPHCM hiện có nhiều thị trường xuất khẩu lớn, trong đó thị trường Hoa Kỳ chiếm khoảng 23,43% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Trong bối cảnh vận tải quốc tế biến động, các doanh nghiệp cần chủ động theo dõi diễn biến thị trường và có phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp.

Một trong những định hướng được Sở Công Thương khuyến nghị là doanh nghiệp có thể xem xét mở rộng hoặc chuyển hướng sang các thị trường gần hơn như Đông Á và ASEAN nhằm giảm chi phí vận chuyển, đồng thời đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu, nguồn cung nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất cũng có thể chịu tác động nhất định. Theo đánh giá của Sở Công Thương TPHCM, một số ngành có khả năng bị ảnh hưởng nếu chuỗi cung ứng toàn cầu gián đoạn, đặc biệt là các ngành sử dụng linh kiện và vật tư nhập khẩu từ Hoa Kỳ và châu Âu.

Riêng đối với ngành gỗ và sản phẩm từ gỗ - một trong những nhóm hàng xuất khẩu lớn của TPHCM - mức độ tác động hiện được đánh giá ở mức trung bình. Tuy nhiên, nếu tình hình chiến sự kéo dài, chi phí logistics tăng cao có thể gây áp lực lớn hơn đối với ngành này, bởi chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá trị sản phẩm.

Trên cơ sở đánh giá sơ bộ, Sở Công Thương TPHCM cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình để tham mưu cho UBND TPHCM các giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu tác động đến hoạt động thương mại và xuất nhập khẩu của thành phố.

Một số đề xuất đang được nghiên cứu gồm hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm giảm áp lực chi phí vốn, qua đó bù đắp phần chi phí logistics gia tăng. Các cơ quan xúc tiến thương mại cũng được khuyến nghị tăng cường hoạt động tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu tại những khu vực ít bị ảnh hưởng bởi xung đột.