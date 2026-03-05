Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Truy tìm người đàn ông bịt kín mặt xông vào tiệm vàng

Huỳnh Thủy
TPO - Người đàn ông bịt kín mặt, đeo balo bất ngờ xông vào một tiệm vàng ở tỉnh Đắk Lắk với loạt biểu hiện lạ. Chủ tiệm hoảng hốt tri hô “cướp, cướp”, khiến nhiều người dân xung quanh một phen khiếp sợ.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông xông vào tiệm vàng với nhiều biểu hiện lạ.

Sáng 5/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xác minh, làm rõ thông tin người đàn ông xông vào tiệm vàng trên địa bàn xã Sông Hinh, khiến những người có mặt bên trong hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h27 tối 4/3, người đàn ông đội mũ bảo hiểm màu đen, bịt kín mặt, trên mũ gắn đèn pin và đeo balo phía sau bất ngờ bước vào tiệm vàng Y.K. Thời điểm này, bên trong có chủ tiệm và một khách hàng đang giao dịch mua vàng.

Ngay sau khi vào tiệm vàng, người này cầm một vật lạ ném xuống nền nhà với biểu hiện bất thường. Phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, chủ tiệm lập tức tri hô “cướp, cướp” để cảnh báo, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ những người xung quanh.

Ngay sau đó, người đàn ông chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera ghi lại. Cơ quan công an đang truy tìm người đàn ông này, đồng thời làm rõ động cơ, mục đích của hành vi nói trên để xử lý theo quy định pháp luật.

Huỳnh Thủy
