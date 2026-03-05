Vợ chồng 'trùm' đường dây khai thác cát lậu lĩnh 20 năm tù về tội rửa tiền

TPO - Sau khi đường dây khai thác cát trái phép tại biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ cũ) bị bóc gỡ, "ông trùm" điều hành đường dây này là Trương Văn Chinh đã chỉ đạo vợ và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền 9,3 tỷ đồng do phạm tội mà có.

Ngày 5/3, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Trương Văn Chinh (SN 1985) 11 năm tù; Nguyễn Thị Chăm (SN 1987, vợ Chinh) 9 năm tù và Bùi Văn Bản (SN 1990, cùng quê Hải Dương) 10 năm tù, cùng về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Trương Văn Chinh tại phiên tòa ngày 5/3.

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết tội cả 3 bị cáo Chinh, Bản và Chăm.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Từ tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, bị cáo Chinh tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ cũ).

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Chinh lập nhiều nhóm chat với các thuyền trưởng, chủ tàu. Bị cáo sử dụng ám hiệu “đi nhậu” để chỉ đạo hút cát và “nghỉ nhậu” khi yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra vào ban đêm, từ 18h hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Sau khi hút cát tại biển Cồn Ngựa, các tàu tập kết về khu vực ngã ba Vàm Tuần (sông Soài Rạp) để kiểm tra khối lượng và tiêu thụ.

Hai bị cáo Bản và Chinh tại phiên tòa ngày 5/3.

Khuya 5/5/2022, lực lượng chức năng thuộc Thủy đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an phối hợp kiểm tra, phát hiện 12 tàu đang khai thác cát trái phép. Tại thời điểm bị bắt quả tang, 11/12 tàu chứa khoảng 7.500 m³ cát.

Quá trình điều tra xác định, Chinh thực hiện nhiều giao dịch nhận, chuyển tiền liên quan việc tiêu thụ cát khai thác trái phép. Tổng số tiền thu lợi thực tế từ 13 đến 24,6 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Chinh chỉ đạo Chăm và Bản thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền 9,3 tỷ đồng do phạm tội mà có.

Liên quan vụ án này, tháng 8/2024, TAND TPHCM tuyên phạt Chinh 18 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Đưa hối lộ”. Chăm và Bản, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Sau kháng cáo, tháng 2 năm ngoái, TAND Cấp cao tại TPHCM xử phúc thẩm, giảm án cho Chinh xuống 17 năm tù.

HĐXX phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm chưa xử lý Chinh về tội “Rửa tiền” là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, chưa đánh giá đầy đủ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Từ đó, tòa hủy một phần bản án liên quan đến tội danh này để điều tra, xét xử lại theo quy định pháp luật.