Truy nã đối tượng 'quản lý vùng' trong đường dây lừa đảo Mr Pips

TPO - Trần Văn Lam - đối tượng quản lý vùng trong đường dây lừa đảo Mr Pips bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Trần Văn Lam (SN 1993, thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (SĐT 0989651412), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong đường dây lừa đảo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.

Cơ quan điều tra thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt, 2,3 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 156 tỷ đồng trong tài khoản, 41 ô tô (hạng sang, đắt tiền), 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT của Bộ Công an và INTERPOL để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.