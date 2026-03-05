Bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa ngổn ngang trước mùa du lịch

TPO - Tuyến kè biển ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa bị sạt lở, xé toạc sau các đợt bão từ năm 2025. Mùa du lịch sắp tới cận kề song hạ tầng phục vụ du khách vẫn còn ngổn ngang.
Theo ghi nhận, nhiều vị trí kè dọc bờ biển xã Hoằng Thanh và xã Hoằng Tiến bị sạt lở, đổ sập, hở hàm ếch song đến nay chưa được xử lý.
Hệ thống cáp điện, cây cối ven bờ kè đổ ngã, tan hoang chưa được thu dọn, sửa chữa.
Trên bãi biển, rác thải, các loại thân gỗ vẫn ngổn ngang. Một số địa điểm bắt đầu được thu dọn song có tình trạng mang chất thải đổ ra biển ở khu vực Hòn Bò (xã Hoằng Tiến) vừa bị chính quyền phát hiện, xử lý.