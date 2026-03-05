Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Bãi biển nổi tiếng Thanh Hóa ngổn ngang trước mùa du lịch

Phạm Trường

TPO - Tuyến kè biển ở khu du lịch nổi tiếng Thanh Hóa bị sạt lở, xé toạc sau các đợt bão từ năm 2025. Mùa du lịch sắp tới cận kề song hạ tầng phục vụ du khách vẫn còn ngổn ngang.

Clip: Cảnh ngổn ngang ở bãi biển Hải Tiến (Thanh Hóa) trước mùa du lịch.
tp-1.jpg
Những ngày đầu tháng 3, bờ kè biển ở Khu du lịch Hải Tiến, đoạn qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (tỉnh Thanh Hóa﻿) vẫn ngổn ngang. Sau hàng loạt cơn bão năm 2025, hàng trăm mét kè bị xé toang, sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.
tp-8.jpg
tp-4.jpg
tp-5.jpg
Theo ghi nhận, nhiều vị trí kè dọc bờ biển xã Hoằng Thanh và xã Hoằng Tiến bị sạt lở, đổ sập, hở hàm ếch song đến nay chưa được xử lý.
tp-19.jpg
“Các đợt bão đổ bộ liên tiếp vào tháng 9 và 10/2025 kết hợp triều cường dâng cao, sóng đánh mạnh đã phá vỡ tuyến kè. Hạ tầng tan hoang, hàng quán bị phá nát, không biết có kịp khắc phục cho mùa du lịch năm nay”, người dân xã Hoằng Tiến cho hay.
tp-6.jpg
Bên trong bờ kè, các lớp đất đá sụp xuống. Hàng dừa dọc bờ kè cũng sụt xuống, chết dần.
tp-9.jpg
Dọc bờ biển khu du lịch, các hàng cột đèn ngả nghiêng, chưa được xử lý.
tp-3.jpg
Một số vị trí sạt lở sâu hơn gần 2m, gãy sập, lộ rõ lớp đất đá trơ trọi, ngổn ngang.
tp-18.jpg
tp-11.jpg
tp-7.jpg
Hệ thống cáp điện, cây cối ven bờ kè đổ ngã, tan hoang chưa được thu dọn, sửa chữa.
tp-12.jpg
Hồi tháng 9/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình trạng khẩn cấp một số điểm ở khu vực bãi biển Hải Tiến. Các xã cũng báo cáo đề xuất xin hỗ trợ khoảng 100 tỷ đồng để sửa chữa, phục vụ du lịch. Trong khi chờ có vốn đầu tư, địa phương cắm biển cảnh báo nguy hiểm cho người dân, phương tiện tại các vị trí bị sạt lở.
tp-21.jpg
tp-23.jpg
tp-20.jpg
Trên bãi biển, rác thải, các loại thân gỗ vẫn ngổn ngang. Một số địa điểm bắt đầu được thu dọn song có tình trạng mang chất thải đổ ra biển ở khu vực Hòn Bò (xã Hoằng Tiến) vừa bị chính quyền phát hiện, xử lý.
tp-16.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Tiệm - Chủ tịch UBND xã Hoằng Tiến cho biết, dự án sửa chữa, khắc phục hậu quả﻿ do mưa lũ gây ra đang chờ HĐND tỉnh thông qua vốn đầu tư.
tp-17.jpg
“Sau khi có chủ trương của tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng sẵn sàng xã hội hóa các tuyến đường để phục vụ du lịch. Hàng quán cũng sẽ dọn dẹp phục vụ du khách. Còn về tuyến kè biển hư hỏng sẽ cần nhiều thời gian hơn để triển khai, xử lý”, vị lãnh đạo địa phương thông tin.
Phạm Trường
#bão lũ #Hải Tiến #sạt lở #du lịch #bờ biển #Thanh Hóa #du lịch biển #ngổn ngang sau bão



