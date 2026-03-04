Khách Việt từ Trung Đông vỡ òa khi máy bay hạ cánh Nội Bài

TPO - Giao tranh tại Trung Đông khiến các hãng Qatar Airways, Emirates và Etihad Airways hủy nhiều chuyến bay đến Việt Nam, làm gián đoạn hành trình của hàng nghìn hành khách. Giữa lúc hàng không khu vực hỗn loạn, một chuyến bay từ Dubai đã đưa hơn 120 du khách Việt về Nội Bài an toàn.

Giữa bối cảnh căng thẳng, chuyến bay mang số hiệu EK394 của Emirates khởi hành từ Dubai lúc 3h40 ngày 4/3 (giờ địa phương) đã hạ cánh thành công tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào khoảng 13h15 cùng ngày.

Đây là một trong những chuyến bay thương mại đầu tiên kết nối Dubai và Hà Nội được khai thác trở lại sau thời gian gián đoạn vì chiến sự từ ngày 28/2.

120 du khách Việt Nam đã trở về Việt Nam an toàn sau khi bị "mắc kẹt" tại Trung Đông. Ảnh: Vietravel.

Chuyến bay đưa hơn 120 khách du lịch Việt Nam cùng nhiều khách quốc tế về nước an toàn sau nhiều ngày mắc kẹt tại Dubai. Trong số hành khách có 3 đoàn gồm 51 du khách từ Dubai và 1 đoàn 24 khách từ Ai Cập của hãng lữ hành Vietravel, 2 đoàn với 43 khách do Onlytour tổ chức cùng nhóm khách nhỏ của một đơn vị khác.

Theo cập nhật mới nhất từ Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), diễn biến gián đoạn không phận tại khu vực Trung Đông đang tác động mạnh đến kế hoạch khai thác của nhiều hãng bay quốc tế trên đường bay giữa Việt Nam và khu vực này.

Từ ngày 4-6/3, Qatar Airways hủy 10 chuyến bay chở khách khởi hành từ Hà Nội và TPHCM, khiến hơn 2.050 hành khách bị ảnh hưởng. Ngoài ra, hãng cũng phải tạm dừng khai thác 4 chuyến bay chở hàng hóa trong cùng giai đoạn.

Tương tự, tính riêng ngày 5/3, Etihad Airways hủy 2 cặp chuyến bay thương mại (tổng cộng 4 chuyến đi/đến Hà Nội), làm ảnh hưởng trực tiếp đến 960 hành khách.

Với Emirates, hãng đã hủy hầu hết các chuyến bay đến và đi từ Dubai trong giai đoạn từ 28/2 đến hết hôm nay. Chỉ tính riêng hôm nay, Emirates đã hủy 3 chuyến/cặp chuyến bay (gồm EK364/365, EK392/393 và EK395). Đáng chú ý, chuyến bay EK395 vào ngày 5/3 được hãng chuyển đổi thành chuyến bay hồi hương, chỉ phục vụ công dân và cư dân UAE.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách trong giai đoạn bất khả kháng, các hãng bay đã nhanh chóng triển khai các chính sách hỗ trợ đặc biệt. Điển hình là hành khách có vé từ 28/2-10/3 của Qatar Airways sẽ được miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ lịch trình ban đầu, hoặc hoàn lại giá trị phần vé chưa sử dụng.

Với Etihad Airways, nếu vé xuất trước ngày 28/2 và có hành trình bay trước ngày 10/3, hành khách được đổi miễn phí sang chuyến bay do hãng khai thác đến 31/3, hoặc có quyền yêu cầu hoàn vé.

Hành khách bị ảnh hưởng của Emirates được hỗ trợ đặt lại chỗ trên các chuyến bay khởi hành vào hoặc trước ngày 20/3. Với những ai có hành trình vào hoặc trước ngày 10/3, hãng cũng cho phép yêu cầu hoàn tiền.

Nhà chức trách hàng không Việt Nam khuyến cáo, với những hành khách đã mua vé qua đại lý, cần liên hệ trực tiếp nơi xuất vé để được xử lý. Đối với vé đặt trực tiếp qua website hãng, người dân có thể liên hệ tổng đài hoặc trang chủ của các hãng để được hỗ trợ. Hành khách cũng được khuyến nghị nên chủ động kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi ra sân bay và cập nhật thông tin liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ.