Việt Nam áp dụng phương án đặc biệt với các hãng bay Trung Đông

Lộc Liên
TPO - Xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông đã khiến nhiều chuyến bay đi và đến Việt Nam bị hủy, ảnh hưởng tới hàng nghìn hành khách. Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã ra quyết định giảm 50% phí đỗ tàu bay qua đêm cho các hãng hàng không bị ảnh hưởng. Đây là chính sách chỉ được áp dụng trong các trường hợp khẩn cấp hoặc có chiến tranh.

Gần 5.000 hành khách bị ảnh hưởng

Ghi nhận tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài, tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục khiến nhiều chuyến bay phải điều chỉnh lịch trình. Chỉ tính riêng ngày 4/3, có thêm 6 chuyến bay bị hủy, bao gồm 4 chuyến của Qatar Airways, 1 chuyến của Emirates và 1 chuyến của Etihad Airways, ước tính khoảng 1.800 hành khách bị ảnh hưởng. Tổng hợp từ ngày 28/2 đến hết ngày 4/3, có 22 chuyến bay bị hủy, khiến 4.600 hành khách bị gián đoạn hành trình.

tp-may-bay-emirates-va-qatar-tai-noi-bai-3.jpg
Máy bay Emirates tại sân bay Nội Bài.

Các hãng hàng không lớn của khu vực Trung Đông đồng loạt thông báo tạm dừng khai thác để đảm bảo an toàn. Cụ thể, Etihad Airways tiếp tục đình chỉ toàn bộ các chuyến bay thương mại đi/đến Abu Dhabi cho đến 14h ngày 5/3. Emirates đình chỉ toàn bộ chuyến bay đi/đến Dubai đến 23h59 hôm nay do đóng cửa không phận, chỉ duy trì một số chuyến bay hồi hương và chở hàng. Trong khi đó, Qatar Airways tạm dừng toàn bộ các chuyến bay theo lịch trình cho đến khi có thông báo an toàn từ Cục Hàng không Dân dụng Qatar.

Theo đại diện Cảng HKQT Nội Bài, hiện có 3 máy bay, gồm 1 chiếc của Emirates và 2 chiếc của Qatar Airways, đang phải đỗ dài ngày tại sân bay do chưa thể khai thác trở lại.

Giảm 50% phí đỗ máy bay qua đêm

Trước tình hình trên, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quyết định giảm 50% phí dịch vụ đỗ máy bay qua đêm đối với các hãng hàng không đến từ những quốc gia đang xảy ra chiến sự. Mức ưu đãi này được áp dụng trong thời hạn 30 ngày. Quyết định này được thực hiện dựa trên Điều 8 của Thông tư 44/2024 về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ chuyên ngành hàng không của Bộ Xây dựng, cho phép chủ động giảm giá ưu đãi trong các trường hợp khẩn cấp hoặc có chiến tranh.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Cao Cường - Phó Tổng Giám đốc ACV - cho biết, việc máy bay lưu lại dài ngày chiếm dụng vị trí đỗ của các hãng nội địa, đồng thời đòi hỏi các cảng hàng không tốn thêm nguồn lực bảo vệ và duy trì an toàn. Tuy nhiên, với tinh thần hỗ trợ tối đa trong giai đoạn khẩn cấp, ACV vẫn tạo điều kiện cho các hãng bay ngoại.

emirates-va-qatarjpg-1772344045605.jpg
ACV giảm 50% phí dịch vụ đỗ máy bay qua đêm đối với các hãng hàng không đến từ những quốc gia đang xảy ra chiến sự. Ảnh: Huân Trần.

Để được hưởng mức giá ưu đãi, các hãng hàng không cần gửi công văn, hồ sơ kiến nghị trực tiếp lên cảng hàng không nơi máy bay đang đỗ để làm cơ sở thanh toán.

Trong bối cảnh khai thác bị gián đoạn, Cảng HKQT Nội Bài đã liên tục cập nhật thông tin chuyến bay (FIDS), đồng thời phối hợp với các hãng hàng không để bố trí lưu trú cho khách theo quy định.

Phương án của các hãng Trung Đông

Về phía các hãng hàng không, chia sẻ với PV Tiền Phong, đại diện Hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam cho biết đang dồn toàn lực xử lý vấn đề phát sinh cho hành khách và phi hành đoàn. Hiện tại, Emirates cho phép hành khách đổi vé sang các hành trình khởi hành vào hoặc trước ngày 20/3, hoặc hoàn vé đối với các booking có ngày bay vào hoặc trước ngày 10/3.

Etihad Airways của UAE áp dụng đổi vé không mất phí sang các chuyến bay khác đến hết ngày 31/3 (cho vé xuất vào/trước ngày 28/2 và ngày bay gốc đến hết 10/3). Khách hàng cũng có thể yêu cầu hoàn vé cho các chuyến bay khởi hành đến hết 10/3.

Hãng hàng không Qatar Airways của Qatar miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày hoặc hỗ trợ hoàn lại giá trị phần vé chưa sử dụng đối với hành khách có lịch bay từ 28/2-10/3.

Để đảm bảo lịch trình đến châu Âu không bị gián đoạn, các hãng khuyến nghị hành khách ưu tiên lựa chọn các đường bay thẳng của Vietnam Airlines, hoặc bay với các hãng hàng không Trung Quốc qua hành lang phía Bắc để tránh khu vực xung đột. Ngoài ra, các chuyến bay quá cảnh tại các sân bay lớn ở châu Á như Đài Bắc (EVA Air), Singapore (Singapore Airlines, Scoot), Hồng Kông - Trung Quốc (Cathay Pacific) hoặc Bangkok (Thai Airways) cũng là những lộ trình thay thế ổn định. Hành khách cần chủ động kiểm tra trạng thái chuyến bay trên website/app chính thức của hãng trước khi ra sân bay và cập nhật thông tin liên lạc chính xác để nhận thông báo khẩn

Lộc Liên
#hàng không #Trung Đông #phí đỗ máy bay #ACV #hỗ trợ hãng

