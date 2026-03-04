Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Khách Tây chen chân xem diễu hành ở Hội An

Hoài Văn
Anh Vũ

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, chen kín các tuyến phố cổ để theo dõi lễ dâng hương, diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu - lễ hội truyền thống mở đầu năm mới, được xem là cái "Tết sau Tết” của cư dân phố Hội.

tp-tet-nguyen-tieu-hoi-an.jpg
Sáng 4/3, hàng nghìn người dân và du khách, đặc biệt là du khách quốc tế﻿, chen kín các tuyến phố cổ để theo dõi lễ dâng hương, diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu - lễ hội truyền thống mở đầu năm mới, được xem là “Tết sau Tết” của cư dân phố Hội.
tp-tet-nguyen-tieu-hoi-an-4.jpg
tp-tet-nguyen-tieu-6.jpg
Tết Nguyên tiêu (Tết Thượng Nguyên) là Rằm đầu tiên của năm, theo quan niệm dân gian là dịp Thiên quan Tứ phước. Từ lâu, người dân phố Hội xem đây là cái Tết sau Tết, thời khắc khởi đầu cho một năm mới hanh thông, an hòa.
tp-du-khach-hao-hung-le-hoi-tet-nguyen-tieu-hoi-an-1.jpg
tp-du-khach-luu-lai-khoanh-khac-ruoc-le.jpg
tp-du-khach-4.jpg
tp-du-khach-theo-doi-le-hoi-tet-nguyen-tieu.jpg
Lễ dâng hương và diễu hành chính thức diễn ra tại đình Hội An (27 Lê Lợi) và Quan Công miếu (24 Trần Phú). Đoàn diễu hành đi qua nhiều tuyến phố cổ trong tiếng trống, chiêng rộn rã, thu hút đông đảo người dân và du khách đứng chật kín hai bên đường.
tp-du-khach-hao-hung-don-doan-ruoc-le-tet-nguyen-tieu.jpg
tp-du-khach-xem-doan-ruoc-le.jpg
tp-du-khach-hao-hung-le-ruoc-tet-nguyen-tieu-hoi-an.jpg
Du khách chen chân xem diễu hành.
tp-tet-nguyen-tieu-o-hoi-an.jpg
tp-le-hoi-tet-nguyen-tieu-3.jpg
tp-thieu-nu-tham-gia-doan-ruoc-le.jpg
tp-doan-ruoc-di-doc-cac-tuyen-pho-co.jpg
Lễ hội Nguyên tiêu - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu dịp đầu xuân diễn ra từ ngày 2-4/3 (nhằm 14-16 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Các nghi lễ được tổ chức trang trọng tại di tích như chùa Ông, chùa Bà, các hội quán, đình làng, nhà thờ tộc… Lễ cúng Nguyên tiêu, giỗ Tổ Tiền hiền cùng các nghi thức dâng hương cầu an thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, gìn giữ mạch nguồn tâm linh của cộng đồng cư dân phố Hội qua nhiều thế kỷ.
tp-du-khach-hao-hung-le-hoi-tet-nguyen-tieu-hoi-an-1.jpg
tp-du-khach-don-ruoc-le.jpg
tp-du-khach-hao-hung-don-doan-ruoc-le.jpg
Lễ hội đặc biệt thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế.
tp-tet-nguyen-tieu-o-hoi-an-3087.jpg
Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, xuyên suốt lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống như diễn xướng Tuồng, trò chơi Bài Chòi, trưng bày hình ảnh về Tết Nguyên tiêu cùng các nghi thức cầu an, sinh hoạt tín ngưỡng ở khu dân cư tiếp tục làm sống dậy không khí đầu xuân đậm chất Hội An.
Hoài Văn
Anh Vũ
#Hội An #Tết Nguyên tiêu #diễu hành #lễ hội truyền thống #du khách quốc tế #văn hóa Việt Nam #đô thị di sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục