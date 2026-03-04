Khách Tây chen chân xem diễu hành ở Hội An

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách, đặc biệt là du khách quốc tế, chen kín các tuyến phố cổ để theo dõi lễ dâng hương, diễu hành mừng Tết Nguyên tiêu - lễ hội truyền thống mở đầu năm mới, được xem là cái "Tết sau Tết” của cư dân phố Hội.