'KHỞI' - Khi văn hóa doanh nghiệp đồng nhịp cùng dòng chảy văn hóa đất nước

Ngay sau khi lên sóng đầu xuân Bính Ngọ, “Khởi” nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường tài chính – ngân hàng và giới truyền thông. Dù là chương trình nội bộ dành cho cán bộ nhân viên SHB, “Khởi” được dàn dựng như một show truyền hình chuyên nghiệp, giàu cảm xúc và mang đậm chiều sâu văn hóa.

Ngày 26/2, “Khởi” chính thức công chiếu trên fanpage SHB Một Nhà và kênh YouTube của Ngân hàng SHB, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi trực tiếp. Với format hiện đại, chương trình được xây dựng như một show kết hợp nhuần nhuyễn giữa talkshow, game tương tác và các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu.

Chương trình không chỉ mang đến những giây phút lắng đọng, tự hào, hạnh phúc, chạm đến đông đảo CBNV SHB mà còn khơi dậy những cảm xúc và giá trị nhân văn sâu sắc cùng những niềm vui nhỏ với những người trong, ngoài ngành tài chính, ngân hàng biết đến và theo dõi.

“Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác tập trung xem một chương trình vừa xúc động vừa tự hào như thế. Mãi yêu SHB”, chị Then Phạm - nhân viên ngân hàng này chia sẻ.

“Khởi” được dàn dựng như một chương trình truyền hình chuyên nghiệp

“Tôi vốn là người khá khó tính, kể cả khi xem các chương trình trước đây của SHB. Nhưng ‘Khởi’ thực sự là một chương trình xuất sắc, không chỉ về chuyên môn và nghệ thuật mà còn ở sự kết nối mạnh mẽ với người xem. Người ta nói SHB là Ngân hàng hạnh phúc là vậy, bởi mỗi người xem xong đều thấy mình đang rất hạnh phúc”, anh Lý Anh Đào - Giám đốc SHB Gia Lai nói.

Dấu ấn và sức lan tỏa của “Khởi” được thể hiện qua hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác trên các mạng xã hội và nhanh chóng viral với loạt hình ảnh ấn tượng tại mỗi phần nội dung cùng những màn biểu diễn nghệ thuật chất lượng, nhiều ý nghĩa.

“Show của SHB đỉnh quá, không khác gì một chương trình truyền hình chuyên nghiệp”; “Quá đẳng cấp, đúng là ngân hàng nhà người ta, xem mà chỉ biết ước”; “SHB chưa bao giờ làm tôi thất vọng”; “Nghe nói SHB là Ngân hàng hạnh phúc, xem Khởi xong đã hiểu lý do”... là một số bình luận của cư dân mạng về chương trình này.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh gây sốt trên mạng xã hội với phần biểu diễn đầy cảm xúc ca khúc “Người gieo mầm xanh”

“Khởi” được xây dựng như một hành trình cảm xúc gồm ba phần: Khởi Sắc – Khởi Tâm – Khởi Vận, đưa người xem đi từ nhìn lại, chiêm nghiệm đến xác lập tinh thần cho chặng đường phía trước. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở hình thức dàn dựng, mà ở cách SHB đặt văn hóa vào trung tâm của câu chuyện phát triển.

Khởi Sắc, điểm lại hành trình một năm nhiều thử thách. Những kết quả kinh doanh, những bước tiến trong chuyển đổi số, quản trị và mở rộng hoạt động được trình bày không đơn thuần như các báo cáo số liệu, mà gắn với câu chuyện nỗ lực của từng tập thể, từng cá nhân.

Ở góc nhìn rộng hơn, Khởi Sắc gợi nhắc một tinh thần quen thuộc của người Việt: sự bền bỉ trước khó khăn và khả năng thích ứng trong biến động. Cũng như cách mỗi mùa xuân đánh dấu sự tái sinh của đất trời, phần mở đầu của chương trình mang đến cảm giác khởi động lại năng lượng – không quá ồn ào, nhưng đủ rõ ràng để thấy niềm tin và sự chủ động.

Sự tham gia chia sẻ của Ban lãnh đạo giúp định hình bức tranh chiến lược năm mới, đồng thời tạo ra sự kết nối gần gũi giữa định hướng vĩ mô và hành động cụ thể ở từng đơn vị.

“Khởi” được ví như bản hợp xướng viết riêng cho người SHB

Giá trị văn hóa của đất nước và doanh nghiệp được lan tỏa

Nếu Khởi Sắc là phần nhìn lại thành quả, thì Khởi Tâm đi sâu hơn vào nền tảng văn hóa. Đây là phần mang nhiều cảm xúc nhất của chương trình.

SHB nhiều năm qua xây dựng hệ giá trị cốt lõi “Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm”, trong đó “Tâm” được đặt làm gốc. Trong không khí đầu năm – thời điểm người Việt hướng về cội nguồn – phần Khởi Tâm như một sự kết nối tự nhiên với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Sự tri ân những thế hệ đi trước, sự ghi nhận đóng góp của cán bộ nhân viên, sự trân trọng đối tác và khách hàng… không chỉ là thông điệp truyền thông, mà được thể hiện qua những câu chuyện cụ thể, những chia sẻ chân thành trên sân khấu.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc được CBNV SHB thể hiện trong chương trình

Tinh thần “lá lành đùm lá rách” – một giá trị bền vững trong văn hóa dân tộc – cũng được nhắc đến khi nói về trách nhiệm cộng đồng và các hoạt động xã hội mà ngân hàng thực hiện trong nhiều năm qua. Ở đây, văn hóa doanh nghiệp không tách rời đời sống xã hội, mà trở thành một phần của dòng chảy chung.

Khởi Tâm cũng gợi lại hình ảnh văn hóa Tết ba miền – mỗi vùng có phong vị riêng nhưng đều hướng về sự sum vầy. Với mạng lưới trải dài cả nước, SHB quy tụ nhiều sắc thái vùng miền khác nhau. Trên sân khấu “Khởi”, sự đa dạng ấy được kết nối bằng tinh thần “Một nhà”. Những khoảnh khắc lãnh đạo và nhân viên cùng tham gia trò chơi, cùng chia sẻ câu chuyện đời thường đã góp phần xóa nhòa khoảng cách, tạo nên cảm giác gần gũi.

Ở mức độ nào đó, hình ảnh ấy giống như một Việt Nam thu nhỏ trong phạm vi một doanh nghiệp: khác biệt về vị trí, vai trò hay vùng miền, nhưng chung một mục tiêu và một hệ giá trị.

Mở vận thế, bứt phá cùng đất nước trong kỷ nguyên mới

Khởi Vận, tập trung vào định hướng tương lai. Nếu hai phần trước nghiêng về nhìn lại và củng cố nền tảng, thì Khởi Vận nhấn mạnh tinh thần hành động.

Trong bối cảnh đất nước tiếp tục đổi mới và hội nhập, tinh thần sáng tạo, dám thay đổi và ứng dụng công nghệ được xem là yếu tố sống còn. SHB xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển sản phẩm – dịch vụ theo hướng hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm.

Tinh thần ấy có sự tương đồng với hành trình đổi mới của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua: giữ gìn những giá trị cốt lõi, nhưng không ngừng thích ứng để phát triển. Khởi Vận vì thế không chỉ là lời cam kết mục tiêu năm mới, mà là sự nối tiếp tự nhiên của nội lực và nền tảng văn hóa đã được xây dựng.

Với “Khởi”, SHB đã chọn mở đầu năm mới theo tinh thần giải trí mà vẫn đậm chiều sâu văn hóa.

Nhìn tổng thể, “Khởi” không phải một chương trình mang tính phô diễn. Điều đọng lại sau ba phần không chỉ là sân khấu, âm nhạc hay những khoảnh khắc sôi động, mà là cảm giác về sự gắn kết tình thân, tình đồng nghiệp, gia đình, đất nước…

Từ Khởi Sắc đến Khởi Tâm và Khởi Vận, SHB lựa chọn kể câu chuyện phát triển của mình thông qua văn hóa – một cách tiếp cận mềm mại nhưng bền vững. Ở đó có sự tri ân quá khứ, sự trân trọng con người và sự chủ động hướng tới tương lai. Những bước đi của SHB cho thấy đường lối nhất quán bám sát định hướng của Đảng và Nhà nước theo Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.

Trong nhịp đầu xuân, khi mỗi gia đình Việt đều mong một năm bình an và thuận lợi, “Khởi” của SHB cũng mang tinh thần ấy: bắt đầu từ giá trị cốt lõi, củng cố niềm tin, và từng bước mở ra những cơ hội mới.

Một doanh nghiệp có thể lớn lên bằng chiến lược và nguồn lực. Nhưng để phát triển lâu dài, điều giữ cho tổ chức bền vững chính là văn hóa. Và “Khởi” là cách SHB lựa chọn để nhắc lại điều đó – nhẹ nhàng, rõ ràng và nhất quán. Một ngân hàng đồng hành kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong kỷ nguyên mới giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.