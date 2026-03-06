OCB Smart Merchant: Giải pháp thanh toán và quản trị kinh doanh toàn diện cho hộ kinh doanh và MSME

Hợp nhất dữ liệu thanh toán – bán hàng – hóa đơn trên một nền tảng, đáp ứng nghĩa vụ thuế; gia tăng năng lực quản trị của hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME; kết nối trực tiếp với tài khoản thanh toán đứng tên hộ kinh doanh tại ngân hàng; đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt … là những tiện ích vượt trội gói giải pháp thanh toán toàn diện OCB Smart Merchant mang lại.

Hàng triệu hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME đang đứng trước bước chuyển quan trọng từ mô hình quản lý thủ công, rời rạc sang vận hành số hóa, đồng bộ nhằm đáp ứng các quy định mới được áp dụng.

Cụ thể, theo nghị định 70/2025/NĐ-CP, hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và truyền dữ liệu đến cơ quan thuế. Một thay đổi quan trọng khác từ ngày 1/3/2026, tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh cũng phải mang đúng tên hộ kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, thay vì sử dụng tài khoản cá nhân như trước đây.

Quy định này được xem là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa dòng tiền và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh. Theo các chuyên gia tài chính, việc mở tài khoản hộ kinh doanh đúng chuẩn không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là điểm xuất phát của quá trình quản trị tài chính bài bản, giúp phân tách rõ ràng giữa dòng tiền cá nhân và dòng tiền kinh doanh, đồng thời tạo nền tảng cho việc ghi nhận doanh thu, xuất hóa đơn và kê khai thuế một cách chính xác.

Trong bối cảnh đó, giải pháp tài chính toàn diện OCB Smart Merchant của ngân hàng Phương Đông được xem là công cụ hỗ trợ hiệu quả, giúp hộ kinh doanh vừa đáp ứng quy định pháp lý vừa tối ưu quản lý doanh thu và dòng tiền ngay từ bước đầu vận hành.

Trên cơ sở nghiên cứu lộ trình pháp lý và nhu cầu thực tiễn của hộ kinh doanh, OCB Smart Merchant được phát triển theo hướng tích hợp toàn bộ quy trình bán hàng, thanh toán và xuất hóa đơn đều được thực hiện trên một nền tảng duy nhất.

OCB Smart Merchant nổi bật khi sở hữu hàng loạt giải pháp kinh doanh “all-in-one” trên một nền tảng

Gói giải pháp này cũng cung cấp đa dạng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, cho phép ghi nhận tự động mọi giao dịch phát sinh qua QR Code, SmartPOS, PhonePOS hoặc các hình thức thanh toán số khác. Dữ liệu được đồng bộ tức thời với hệ thống quản lý bán hàng và hóa đơn điện tử, hạn chế tối đa sai sót do nhập liệu thủ công. Đặc biệt, quá trình khởi tạo hóa đơn và truyền dữ liệu đến cơ quan thuế được tự động hóa theo đúng chuẩn quy định. Đây được xem là “chìa khóa" giúp hộ kinh doanh, doanh nghiệp MSME tối ưu quản lý dòng tiền, tuân thủ Nghị định 70 về Thuế một cách thuận tiện và chính xác nhất.

“Quy định thuế mới đặt ra yêu cầu cao hơn về tính minh bạch và chuẩn hóa dữ liệu. Thay vì xem đó là áp lực, chúng tôi coi đây là cơ hội để hộ kinh doanh nâng cấp mô hình vận hành, thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện trong hoạt động kinh doanh bán lẻ. OCB Smart Merchant không chỉ giúp tuân thủ quy định, mà còn tạo nền tảng để tối ưu quản lý dòng tiền và tăng trưởng bền vững”. Đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Ngoài ra, các nghiệp vụ đối soát, hoàn tiền, gạch nợ và quản lý giao dịch được tích hợp trên cùng hệ thống, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý lên tới 97% phương pháp thông thường và nâng cao tính minh bạch trong kiểm soát dòng tiền.

OCB Smart Merchant còn cung cấp báo cáo doanh thu, dòng tiền và các chỉ số vận hành theo thời gian thực, giúp chủ kinh doanh theo dõi “sức khỏe tài chính” của cửa hàng mọi lúc, mọi nơi.

Đồng hành cùng khách hàng hộ kinh doanh và doanh nghiệp MSME, OCB hiện đang triển khai loạt chính sách ưu đãi tài chính nhằm giảm áp lực chi phí ban đầu trong quá trình chuyển đổi. Cụ thể, khách hàng tham gia OCB Smart Merchant sẽ được miễn và ưu đãi phí giao dịch qua mã VNpay-QR; tặng bộ thiết kế ấn phẩm QR nhận diện tại cửa hàng. Đối với gói Pro, OCB còn tặng bộ giải pháp nộp thuế số đến hết năm 2028, bao gồm phần mềm bán hàng, chữ ký số và hóa đơn điện tử không giới hạn, giúp hộ kinh doanh đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý mà không phải đầu tư thêm hệ thống riêng lẻ.

Đặc biệt, khách hàng còn được ưu đãi tài khoản số đẹp trị giá lên đến 300 – 500 triệu đồng theo từng gói dịch vụ, cùng hạn mức chuyển khoản trong ngày lên tới 100 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu giao dịch lớn của các cửa hàng và chuỗi kinh doanh đa điểm. Những chính sách này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn tạo điều kiện để hộ kinh doanh từng bước chuẩn hóa quy trình tài chính, nâng cao hình ảnh thương hiệu và năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Được biết, gói Giải pháp thanh toán toàn diện trên đã được OCB nghiên cứu và hoàn thiện từ rất sớm nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, phù hợp với lộ trình pháp lý, đặc thù của từng nhóm khách hàng qua đó đáp ứng được nhu cầu của hộ kinh doanh, doanh nghiệp MSME hiện nay.