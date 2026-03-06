Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Khởi tố Chủ tịch ACV Vũ Thế Phiệt

Duy Quang
TPO - Ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV - bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) vừa công bố thông tin đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc bắt tạm giam ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ông Nguyễn Tiến Việt - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ACV.

Cả hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.

Ông Vũ Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT ACV.

Ông Vũ Thế Phiệt năm nay 53 tuổi, quê xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định (cũ), hiện là Chủ tịch HĐQT ACV. Ông có trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phiệt công tác trong ngành hàng không Việt Nam từ năm 1995. Từ tháng 4/2012-2017, ông Phiệt giữ chức Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Đến ngày 24/1/2017, ông được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc ACV kiêm Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Ngày 24/7/2018, ông Phiệt trở thành thành viên HĐQT ACV. Ngày 10/8/2018, ông được bổ nhiệm Tổng Giám đốc ACV. Tháng 9/2024, ông Vũ Thế Phiệt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT ACV.

Gần đây, ACV liên tục có biến động nhân sự. Đáng chú ý, ACV công bố thông tin về bổ nhiệm một số vị trí nhân sự quan trọng - cũng được ký bởi ông Lê Văn Khiên thay vì ông Vũ Thế Phiệt.

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV - được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV được bổ nhiệm Phụ trách Kế toán ACV. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2/2.

ACV cho biết, ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách ban điều hành đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Trước đó, ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.

Duy Quang
