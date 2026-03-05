Hà Nội: Phát hiện tài xế xe tải mua giấy phép vào phố cấm qua mạng xã hội

TPO - Thay vì thực hiện thủ tục theo quy định, một tài xế xe tải tại Hà Nội đã lên mạng xã hội mua giấy chấp thuận vào phố cấm để sử dụng và bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý.

CSGT làm việc với tài xế xe tải.

Ngày 5/3, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) do Thiếu tá Phùng Đức Hiếu làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm (địa phận phường Định Công).

Khoảng 8h25, tổ công tác phát hiện xe tải đông lạnh BKS 30B-080.XX có dấu hiệu hoạt động không đúng thời gian quy định nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Đ.V.H (SN 2001, trú tại Hà Nội) xuất trình một giấy chấp thuận cho xe ô tô BKS 30B-080.XX được hoạt động trong phạm vi hạn chế, trên giấy có chữ ký và con dấu của chỉ huy Phòng CSGT.

Nhận thấy giấy chấp thuận có dấu hiệu bất thường, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đội, đồng thời liên hệ với đơn vị liên quan để xác minh. Kết quả xác minh cho thấy Phòng CSGT không cấp giấy chấp thuận nêu trên đối với anh Đ.V.H và phương tiện BKS 30B-080.XX.

Tổ công tác đã lập hồ sơ vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh Đ.V.H về hành vi điều khiển xe chạy không đúng thời gian quy định, đồng thời đưa người và tang vật liên quan về Công an phường Định Công để tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan Công an, tài xế Đ.V.H khai nhận do xe tải bị cấm hoạt động trong nội đô nên thay vì làm thủ tục cấp giấy phép theo quy định, đã liên hệ mua giấy chấp thuận trên mạng xã hội với giá 1,5 triệu đồng và sử dụng từ ngày 26/1/2026 đến nay.

Theo quy định mới, xe tải dưới 2 tấn chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm. Các loại xe ô tô tải thông dụng từ 2 tấn trở lên chỉ được phép hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 15/1.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Định Công tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.