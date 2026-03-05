Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tuyên án băng nhóm chĩa súng vào đầu giám đốc chi nhánh ngân hàng, ép ký giấy nợ

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phạm Hữu Tài cùng đồng phạm sau khi cho vay lãi nặng đã chĩa súng, đánh đập, ép con nợ là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ký giấy nhận nợ… Hành vi này đã bị Tòa án đưa ra xét xử và tuyên phạt tù.

Ngày 5/3, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tài (SN 1979, ngụ TPHCM) 17 năm 6 tháng tù chung cho 2 tội danh “Cướp tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cùng 2 tội danh như bị cáo Tài, HĐXX đã phạt bị cáo Cần Nhật Danh (SN 1991, ngụ Lâm Đồng) 14 năm 4 tháng tù.

Hai bị cáo Trần Duy Khanh (SN 1988, ngụ Lâm Đồng) và Trương Văn Chí (SN 1992, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm 4 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

z7589426532847-24b6cfc938f044828241e078bcac4602.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa chiều 5/3.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX khẳng định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX cho biết, trong thời gian nghị án, HĐXX cũng xem xét và chấp nhận một phần ý kiến bào chữa của các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án nêu trên.

Về nội dung vụ án: Theo cáo trạng Viện Kiểm sát đã công bố tại phiên tòa, bị cáo Phạm Hữu Tài đã cho các ông Nguyễn Đức T., Nguyễn Hoàng Th., Lê Đăng Kh. (giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TPHCM) và Tô Công D. vay tiền với lãi suất từ 9%/tháng đến 30%/tháng, vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Trong đó, số tiền thu lợi bất chính từ khoản vay của ông T. và ông Th. là 4 tỷ đồng; từ các khoản vay của ông Tô Công D. là 5,4 tỷ đồng; từ khoản vay của ông Lê Đăng Kh. là 2 tỷ đồng. Các bị cáo khác đã giúp sức cho Tài thu lợi bất chính 162 triệu đồng từ khoản vay của ông Kh.

Cáo trạng xác định, khi cho ông Lê Đăng Kh. vay tiền và thỏa thuận nhờ ông này làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, do ông Kh. chậm trả lãi và không thực hiện được hồ sơ vay vốn, Tài cùng đồng phạm đã dùng súng đe dọa, đánh đập và ép buộc ông Kh. viết giấy nhận nợ nhằm chiếm đoạt 4,9 tỷ đồng.

Về khẩu súng ngắn và 12 viên đạn, bị cáo Tài khai mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 9 triệu đồng, sau đó dùng súng chĩa vào đầu ông Kh. để uy hiếp.

Kết luận giám định xác định khẩu súng là công cụ hỗ trợ. Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tài 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Đối với hành vi đặt làm căn cước công dân mang tên Ngô Văn Khởi nhưng chưa sử dụng, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tân Châu
#Cướp tài sản #Cho vay lãi nặng #Giám đốc ngân hàng #Tòa xét xử

Xem thêm

Cùng chuyên mục