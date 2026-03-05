Tuyên án băng nhóm chĩa súng vào đầu giám đốc chi nhánh ngân hàng, ép ký giấy nợ

TPO - Phạm Hữu Tài cùng đồng phạm sau khi cho vay lãi nặng đã chĩa súng, đánh đập, ép con nợ là giám đốc một chi nhánh ngân hàng ký giấy nhận nợ… Hành vi này đã bị Tòa án đưa ra xét xử và tuyên phạt tù.

Ngày 5/3, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tài (SN 1979, ngụ TPHCM) 17 năm 6 tháng tù chung cho 2 tội danh “Cướp tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cùng 2 tội danh như bị cáo Tài, HĐXX đã phạt bị cáo Cần Nhật Danh (SN 1991, ngụ Lâm Đồng) 14 năm 4 tháng tù.

Hai bị cáo Trần Duy Khanh (SN 1988, ngụ Lâm Đồng) và Trương Văn Chí (SN 1992, ngụ TPHCM) bị tuyên phạt cùng mức án 2 năm 4 tháng tù về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 5/3.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, HĐXX khẳng định các bị cáo đã phạm tội như cáo trạng truy tố.

HĐXX cho biết, trong thời gian nghị án, HĐXX cũng xem xét và chấp nhận một phần ý kiến bào chữa của các luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án nêu trên.

Về nội dung vụ án: Theo cáo trạng Viện Kiểm sát đã công bố tại phiên tòa, bị cáo Phạm Hữu Tài đã cho các ông Nguyễn Đức T., Nguyễn Hoàng Th., Lê Đăng Kh. (giám đốc một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn TPHCM) và Tô Công D. vay tiền với lãi suất từ 9%/tháng đến 30%/tháng, vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất, quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Trong đó, số tiền thu lợi bất chính từ khoản vay của ông T. và ông Th. là 4 tỷ đồng; từ các khoản vay của ông Tô Công D. là 5,4 tỷ đồng; từ khoản vay của ông Lê Đăng Kh. là 2 tỷ đồng. Các bị cáo khác đã giúp sức cho Tài thu lợi bất chính 162 triệu đồng từ khoản vay của ông Kh.

Cáo trạng xác định, khi cho ông Lê Đăng Kh. vay tiền và thỏa thuận nhờ ông này làm hồ sơ vay vốn ngân hàng, do ông Kh. chậm trả lãi và không thực hiện được hồ sơ vay vốn, Tài cùng đồng phạm đã dùng súng đe dọa, đánh đập và ép buộc ông Kh. viết giấy nhận nợ nhằm chiếm đoạt 4,9 tỷ đồng.

Về khẩu súng ngắn và 12 viên đạn, bị cáo Tài khai mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 9 triệu đồng, sau đó dùng súng chĩa vào đầu ông Kh. để uy hiếp.

Kết luận giám định xác định khẩu súng là công cụ hỗ trợ. Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tài 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.

Đối với hành vi đặt làm căn cước công dân mang tên Ngô Văn Khởi nhưng chưa sử dụng, cơ quan điều tra xác định chưa đủ căn cứ xử lý về hành vi làm giả hoặc sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.