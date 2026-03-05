Thông tin mới nhất về du thuyền, tàu của bà Trương Mỹ Lan

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tân Châu
TPO - Liên quan đến khối tài sản của bà Trương Mỹ Lan, Thi hành án dân sự TPHCM quyết định giảm 5% giá khởi điểm đối với nhiều tài sản kê biên sau khi đấu giá không thành, nhằm sớm xử lý tài sản, đảm bảo thi hành án theo quy định.

Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM vừa ban hành Quyết định số 407/QĐ-THADS về việc giảm giá bán tài sản kê biên để thi hành án dân sự của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Trương Mỹ Lan﻿ và cháu gái Trương Huệ Vân trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo quyết định, tài sản giảm giá gồm: Tài sản 1 là Du thuyền The Reverie Saigon do Pháp sản xuất, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát: VR18051515, sản xuất vào năm 2018 đang đỗ tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó là 49,2 tỷ đồng. Giá khởi điểm để bán đấu giá lại là 46,8 tỷ đồng.

Tài sản 2 là Tàu THALIA, sản xuất tại Ba Lan, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813, sản xuất năm 2017 đang bảo quản tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó là 4,8 tỷ đồng. Giá khởi điểm để bán đấu giá lại là 4,6 tỷ đồng.

Tài sản 3 là Tàu ELECTRA cũng được sản xuất tại Ba Lan, màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát: VR17050812, sản xuất năm 2017 đang bảo quản tại Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Giá khởi điểm của lần bán đấu giá liền kề trước đó là 4,85 tỷ đồng. Giá khởi điểm để bán đấu giá lại là 4,6 tỷ đồng.

Tân Châu
