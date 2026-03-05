Công an xác định người đàn ông tử vong trên vỉa hè ở Nha Trang là do bị sát hại

TPO - Qua điều tra ban đầu, công an xác định người đàn ông tử vong trên đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là vụ án mạng và nạn nhân tử vong do bị cắt động mạch cảnh.

Liên quan vụ một người đàn ông tử vong bất thường trên vỉa hè đường Lương Định Của, phường Tây Nha Trang, chiều 5/3, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, kết quả điều tra ban đầu xác định nạn nhân bị sát hại.

Vào rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè đường Lương Định Của nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ án mạng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm và xác định nạn nhân đã tử vong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị cắt đứt động mạch cảnh, dẫn đến tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cơ quan chức năng cũng ghi nhận một viên gạch nằm cạnh thi thể. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.