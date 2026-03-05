Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Mạnh Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tự xưng là công an, 4 đối tượng ép nạn nhân cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền.

Ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang thụ lý điều tra vụ “Cưỡng đoạt tài sản” và thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, 21 giờ 30 ngày 24/2, anh T.H.M. điều khiển xe máy chở anh N.Q.K. (cùng 19 tuổi, cùng trú phường Trảng Dài, Đồng Nai) dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi - Lê Quý Đôn thì bị các đối tượng đi trên hai xe mô tô áp sát.

Các đối tượng trên, gồm Trần Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai), Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, ngụ tại phường Phước Tân) và Lê An (19 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra hành chính.

cd-ts.jpg
3 đối tượng giả danh công an cùng tang vật

Hai nạn nhân bị khống chế, đưa đến bãi đất trống khu vực công viên Amata (phường Long Bình). Các đối tượng lấy lý do xử phạt về các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe để buộc nạn nhân đưa 500 ngàn đồng tiền mặt, đồng thời ép nạn nhân cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt hơn 8,6 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Trần Anh Kiệt; Phạm Nguyễn Hoài Nam và Đặng Nhật Minh cùng tang vật. Riêng đối tượng Lê An đang bỏ trốn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mạnh Thắng
#giả danh công an #cưỡng đoạt tài sản #đồng nai #bắt giữ #bảo vệ người dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục