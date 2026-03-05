Giả danh công an cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Ngày 5/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang thụ lý điều tra vụ “Cưỡng đoạt tài sản” và thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án.

Theo điều tra ban đầu, 21 giờ 30 ngày 24/2, anh T.H.M. điều khiển xe máy chở anh N.Q.K. (cùng 19 tuổi, cùng trú phường Trảng Dài, Đồng Nai) dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ Đồng Khởi - Lê Quý Đôn thì bị các đối tượng đi trên hai xe mô tô áp sát.

Các đối tượng trên, gồm Trần Anh Kiệt (18 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai), Phạm Nguyễn Hoài Nam (22 tuổi, ngụ phường Trảng Dài); Đặng Nhật Minh (19 tuổi, ngụ tại phường Phước Tân) và Lê An (19 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) tự xưng là Công an, yêu cầu kiểm tra hành chính.

3 đối tượng giả danh công an cùng tang vật

Hai nạn nhân bị khống chế, đưa đến bãi đất trống khu vực công viên Amata (phường Long Bình). Các đối tượng lấy lý do xử phạt về các lỗi vi phạm giao thông như không gương chiếu hậu, pô nổ, không có giấy phép lái xe để buộc nạn nhân đưa 500 ngàn đồng tiền mặt, đồng thời ép nạn nhân cung cấp điện thoại và mật khẩu tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt hơn 8,6 triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ Trần Anh Kiệt; Phạm Nguyễn Hoài Nam và Đặng Nhật Minh cùng tang vật. Riêng đối tượng Lê An đang bỏ trốn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.