Con dâu dùng vàng giả tráo 280 chỉ vàng thật của cha mẹ chồng

TPO - Suốt 4 năm qua, một người con dâu ở Đắk Lắk đã lén dùng vàng giả tráo 280 chỉ vàng thật của cha mẹ chồng rồi mang đi bán.

Ngày 5/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Hồ Thị Cẩm Thi. Ảnh Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 26/1, ông Đ.Q.P. (SN 1965, trú xã Đồng Xuân) có đơn tố giác gửi đến Công an xã Đồng Xuân về việc gia đình cất giữ 321,5 chỉ vàng 9999 (gồm nhẫn và vòng đeo tay) trong két sắt. Tuy nhiên, khi mang vàng đi bán, gia đình phát hiện trong tổng số này chỉ có 41,5 chỉ là vàng thật, còn lại 280 chỉ là vàng giả. Theo trình báo, tổng giá trị số vàng bị tráo đổi, chiếm đoạt ước tính hơn 5 tỷ đồng theo giá thị trường hiện tại.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hồ Thị Cẩm Thi (từng là con dâu của gia đình bị hại) là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Thi khai nhận sau khi về sinh sống tại nhà chồng đã biết cha mẹ chồng cất giữ nhiều vàng trong tủ (thời điểm chưa mua két sắt). Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2020, Thi nhiều lần lén lấy chìa khóa mở tủ, lấy trộm vàng. Để tránh bị phát hiện, đối tượng mua vàng giả thay thế vào vị trí số vàng đã lấy.

Số vàng thật sau đó được Thi mang đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, tháng 9/2024, Thi còn lấy trộm của vợ chồng ông P. số tiền 29,5 triệu đồng. Được biết, Thi kết hôn với con trai ông P. năm 2012, đến năm 2025 hai người ly hôn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.