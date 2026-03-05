Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Con dâu dùng vàng giả tráo 280 chỉ vàng thật của cha mẹ chồng

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Suốt 4 năm qua, một người con dâu ở Đắk Lắk đã lén dùng vàng giả tráo 280 chỉ vàng thật của cha mẹ chồng rồi mang đi bán.

Ngày 5/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Thị Cẩm Thi (SN 1992, trú xã Đồng Xuân) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

tienphong-1.jpg
Đối tượng Hồ Thị Cẩm Thi. Ảnh Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 26/1, ông Đ.Q.P. (SN 1965, trú xã Đồng Xuân) có đơn tố giác gửi đến Công an xã Đồng Xuân về việc gia đình cất giữ 321,5 chỉ vàng 9999 (gồm nhẫn và vòng đeo tay) trong két sắt. Tuy nhiên, khi mang vàng đi bán, gia đình phát hiện trong tổng số này chỉ có 41,5 chỉ là vàng thật, còn lại 280 chỉ là vàng giả. Theo trình báo, tổng giá trị số vàng bị tráo đổi, chiếm đoạt ước tính hơn 5 tỷ đồng theo giá thị trường hiện tại.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đồng Xuân phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Hồ Thị Cẩm Thi (từng là con dâu của gia đình bị hại) là người thực hiện hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Thi khai nhận sau khi về sinh sống tại nhà chồng đã biết cha mẹ chồng cất giữ nhiều vàng trong tủ (thời điểm chưa mua két sắt). Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2020, Thi nhiều lần lén lấy chìa khóa mở tủ, lấy trộm vàng. Để tránh bị phát hiện, đối tượng mua vàng giả thay thế vào vị trí số vàng đã lấy.

Số vàng thật sau đó được Thi mang đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, tháng 9/2024, Thi còn lấy trộm của vợ chồng ông P. số tiền 29,5 triệu đồng. Được biết, Thi kết hôn với con trai ông P. năm 2012, đến năm 2025 hai người ly hôn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Huỳnh Thủy
#Vàng giả #trộm cắp #Đắk Lắk #con dâu #bắt giữ #tội phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục