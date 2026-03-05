Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT sắp hầu tòa vì nhận hối lộ

TPO - Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã chi hối lộ nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), trong đó cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng nhận hơn 4,5 tỷ đồng để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, cũng tạo điều kiện trúng các gói thầu.

23 bị cáo hầu tòa

Dự kiến ngày 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT).

Phiên xử kéo dài khoảng 7 ngày, dưới sự điều hành của Chủ tọa, Thẩm phán Lê Quang Chiều; thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm là 5 Kiểm sát viên.

Hơn một tháng trước, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng, truy tố các ông: Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; Trần Tố Nghị, cựu Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình; Trần Văn Lăng, nguyên Giám đốc Ban 2 và ông Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8, về tội “Nhận hối lộ”.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị truy tố 3 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

17 bị cáo khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Do đó, Giám đốc Nguyễn Văn Dân có điều kiện tiếp xúc với nhiều lãnh đạo Bộ NN&PTNT, cùng các đơn vị trực thuộc.

Tận dụng các mối quan hệ này, ông Dân thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ và các cục để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Từ dữ liệu được cung cấp trước, ông Dân cho cấp dưới xây dựng dự toán gói thầu thấp hơn với giá dự toán của chủ đầu tư. Đồng thời, ông cũng cho dùng hồ sơ năng lực kinh nghiệm khống để cho vào hồ sơ tham dự và trúng thầu.

Chủ doanh nghiệp chi hối lộ hơn 40 tỷ đồng

Theo Viện Kiểm sát, quá trình "thông thầu", ông Dân đều nhờ ông Trần Tố Nghị, quyền Cục trưởng quản lý xây dựng công trình, để tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án. Trái lại, ông thỏa thuận sẽ chi % cho các lãnh đạo ủng hộ, tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và nhà thầu liên danh.

Toàn vụ án, cơ quan truy tố xác định ông Dân đã đưa hối lộ 40,2 tỷ đồng. Trong đó, đưa cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng 4,54 tỷ đồng, ông Nghị 13 tỷ đồng, Cựu giám đốc Ban 4 Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ, cựu Giám đốc Ban 2 Trần Văn Lăng 13,4 tỷ...

Từ việc chi tiền, Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án (hồ Krông Pách Thượng, hồ Bản Mồng, hồ Bản Lải và hồ Cách Tạng) do các ban của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàng Dân còn sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để hợp thức các khoản chi, vi phạm quy định về kế toán khiến thiệt hại tài sản cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.

Về hành vi đưa hối lộ, Viện Kiểm sát xác định khi làm các dự án và lo lót để trúng thầu, ông Dân bắt đầu có mối quan hệ thân thiết hơn với Quyền cục trưởng Nghị và cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Giữa năm 2017, khi biết thông tin về dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, ông Dân đã liên hệ xin gặp ông Thắng tại nhà riêng ở phố Trung Hòa, Hà Nội.

Khi đến nhà ông Thắng, ông Dân xách theo một túi giấy, trong đó có 200.000 USD mệnh giá 100 USD, để cạnh bàn uống nước và nói "em biếu anh, mong anh giúp đỡ". Ông Dân cũng hỏi ông Thắng về "chi phí cho lãnh đạo Bộ như thế nào", để chuẩn bị.

Ông Hoàng Văn Thắng đã bảo với Nguyễn Văn Dân liên hệ với ông Nghị để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %.

Từ "gợi ý" của ông Thắng, ông Dân đến phòng làm việc của ông Nghị và được đồng ý vì "Thứ trưởng cũng đã chỉ đạo". Đồng thời, ông Nghị cũng nói "lãnh đạo Bộ là 5% và Ban 4 là 3%. Tổng tỷ lệ 8% này đã được anh Thắng đồng ý".

Các bị can trong vụ án.

Sau khi trúng thầu, tháng 3/2018, ông Dân đến gặp ông Nghị tại nhà riêng, xách theo túi đựng tiền bên trong có 10 tỷ đồng, loại mệnh giá 500.000 đồng. Ông Dân đặt túi tiền sau cánh cửa, lối vào phòng khách và nói "em biếu anh quà của dự án Bản Mồng". Ông Nghị đáp lời "anh cảm ơn em" rồi hai người chia tay nhau trước cánh cửa, không vào nhà.

Viện Kiểm sát cho rằng, tại dự án Bản Mồng, Công ty Hoàng Dân đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 51,4 tỷ đồng.

Đối với các Ban khác, ông Dân trực tiếp gặp mặt trao đổi và chi tiền hoặc chỉ đạo cấp dưới đưa tiền.

Quá trình điều tra, truy tố, cơ quan điều tra đã thu 175 miếng vàng và kê biên nhiều tài sản. Gia đình các bị can và người liên quan đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi trái phép và nộp khắc phục hậu quả tổng gần 50 tỷ đồng.