Tạm giữ bảo vệ trường tiểu học bị tố hiếp dâm học sinh

TPO - Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Nguyễn Văn Khai - bảo vệ một trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm, để điều tra hành vi hiếp dâm học sinh dưới 16 tuổi. Bước đầu, Khai đã khai nhiều lần dụ dỗ nữ sinh bằng tiền rồi thực hiện hành vi xâm hại trong khuôn viên trường.

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Khai (SN 1967, trú ấp An Ninh, xã Ô Lâm, An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nguyễn Văn Khai tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, trưa 2/3, Nguyễn Văn Khai - là bảo vệ tại trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm, đang ở trong phòng bảo vệ thiết bị của trường thì phát hiện một học sinh (SN 2013, là học sinh của trường), đứng bên ngoài cửa sổ. Khai đã dụ dỗ em bằng cách cho 100.000 đồng rồi dẫn vào khu vực nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi xâm hại.

Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, người thân của em phát hiện sự việc nên đến Công an xã Ô Lâm tố giác hành vi của Khai.

Tại cơ quan Công an, Khai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em học sinh này bằng thủ đoạn tương tự tại khu vực nhà vệ sinh của trường.