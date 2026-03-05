Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giữ bảo vệ trường tiểu học bị tố hiếp dâm học sinh

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Nguyễn Văn Khai - bảo vệ một trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm, để điều tra hành vi hiếp dâm học sinh dưới 16 tuổi. Bước đầu, Khai đã khai nhiều lần dụ dỗ nữ sinh bằng tiền rồi thực hiện hành vi xâm hại trong khuôn viên trường.

Chiều 5/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Khai (SN 1967, trú ấp An Ninh, xã Ô Lâm, An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

418660524266708866-5335.jpg
Nguyễn Văn Khai tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, trưa 2/3, Nguyễn Văn Khai - là bảo vệ tại trường tiểu học trên địa bàn xã Ô Lâm, đang ở trong phòng bảo vệ thiết bị của trường thì phát hiện một học sinh (SN 2013, là học sinh của trường), đứng bên ngoài cửa sổ. Khai đã dụ dỗ em bằng cách cho 100.000 đồng rồi dẫn vào khu vực nhà vệ sinh của trường để thực hiện hành vi xâm hại.

Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, người thân của em phát hiện sự việc nên đến Công an xã Ô Lâm tố giác hành vi của Khai.

Tại cơ quan Công an, Khai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và khai nhận trước đó đã 3 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với em học sinh này bằng thủ đoạn tương tự tại khu vực nhà vệ sinh của trường.

Nhật Huy
#An Giang #Hiếp dâm người dưới 16 tuổi #xâm hại #nữ sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục