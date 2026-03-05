Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Che giấu doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng, giám đốc kinh doanh vàng bị khởi tố

Hoàng Dương
TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long, bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định đường dây che giấu doanh thu bán vàng qua tài khoản cá nhân với số tiền giao dịch hơn 1.300 tỷ đồng.

Ngày 5/3/2026, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long (Công ty HJC), đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Lưu Phúc Bình (SN 1973, giám đốc, trú phố Hàng Bạc, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Dương Thị Lan Dung (SN 1981, vợ ông Bình) và bà Nguyễn Thị Thúy (nhân viên bán hàng) để điều tra về tội “Trốn thuế” theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng: Lưu Phúc Bình và Dương Thị Lan Dung. Ảnh Công an cung cấp.

Theo cơ quan công an, trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, kiểm tra toàn diện hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn. Qua đó phát hiện Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hạ Long do ông Lưu Phúc Bình làm giám đốc là doanh nghiệp kinh doanh vàng quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương, chủ yếu ở Quảng Ninh và Hà Nội, với doanh thu thực tế ước tính từ 300 đến 500 tỷ đồng mỗi năm, mạng lưới khách hàng rộng.

Tuy nhiên, quá trình rà soát cho thấy doanh nghiệp này có nhiều dấu hiệu bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu. Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi và ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để điều tra.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến hết quý III/2025, Công ty HJC chỉ kê khai doanh thu 13,972 tỷ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng 179,837 triệu đồng. Tuy nhiên, để che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân của mình và mở thêm nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng.

Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách hàng chuyển tiền mua vàng trực tiếp vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, số tiền này được chuyển về tài khoản của bà Dương Thị Lan Dung.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền thanh toán qua các tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế. Khi đến kỳ kê khai, doanh nghiệp chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế đối với phần doanh thu đã xuất hóa đơn, còn phần doanh thu ngoài sổ sách thì che giấu.

Từ ngày 1/1/2022 đến 13/10/2025, tổng số tiền bán vàng nhận qua các tài khoản cá nhân liên quan lên tới hơn 1.300 tỷ đồng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền thuế bị trốn khoảng 4,2 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 10/2/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên để điều tra về hành vi trốn thuế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Dương
