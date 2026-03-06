Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắt 3 cán bộ ngân hàng giúp sức cho giám đốc doanh nghiệp 'lừa đảo'

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba cán bộ một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy (TP Hải Phòng) đã bàn bạc, làm giả chứng từ để các khoản vay của Trần Huy Cường - nguyên Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên đủ điều kiện vay khoản tiền lớn, thế chấp bằng 40 sổ đỏ một dự án nhà ở.

Tối 5/3, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty CP Thương mại Thủy Nguyên (Công ty Thủy Nguyên), liên quan dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo (TP Hải Phòng).

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Huy Cường (SN 1973) – nguyên Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bị can Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú phường Lê Chân) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, ở phường Hồng Bàng) cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

t-h-c.jpg
Bị can Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo.

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố Phạm Thị Thanh (SN 1969), là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng. Kết quả điều tra ban đầu, Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số hơn 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 27 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Phạm Thị Thanh đã đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã quyết định truy nã quốc tế để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định.

Mở rộng điều tra, đầu năm Bính Ngọ 2026, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991), Đào Thị Phương Thảo (SN 1988) và Phạm Vinh Quang (SN 1995), lần lượt là Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và nhân viên phòng khách hàng của một ngân hàng, chi nhánh Kiến Thụy cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.

Cảnh sát xác định, trong thời gian Trần Huy Cường làm Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy Nguyên đã sử dụng 40 sổ đỏ của dự án khu nhà ở Anh Dũng IV thế chấp tại một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn nhưng các khoản vay không đảm bảo về điều kiện cấp tín dụng.

ngan-hang.jpg
Ba cán bộ một ngân hàng chi nhánh Kiến Thụy (Hải Phòng) tại cơ quan điều tra.

Để giải ngân các khoản vay, Cường và các nhân viên ngân hàng đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng liên quan.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #lừa đảo chiếm đoạt tài sản #dự án nhà ở #Giám đốc doanh nghiệp

