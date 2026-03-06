Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố 2 'cò đất' ở Thái Nguyên

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ năm 2024 đến nay, Đoàn Văn Quang và Lê Quang Chí đã góp vốn mua đất, tách thành nhiều thửa rồi xây nhà để bán. Các đối tượng đã giao dịch và chuyển nhượng trên 10 căn nhà, trốn thuế, lệ phí gần 500 triệu đồng.

Ngày 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Lê Quang Chí (SN 1978, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) và Đoàn Văn Quang (SN 1984, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi trốn thuế.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Đoàn Văn Quang và Lê Quang Chí là đối tượng “cò đất”. Từ năm 2024 đến nay, cả hai đã góp vốn mua đất, sau đó tách thành nhiều thửa rồi xây nhà để bán.

anh-chup-man-hinh-2026-03-05-luc-105648-sa.png
Đối tượng Đoàn Văn Quang (bên trái) và Lê Quang Chí

Lợi dụng kẽ hở trong quản lý về thuế, các đối tượng đã giao dịch và bán chuyển nhượng trên 10 căn nhà, trốn thuế, lệ phí gần 500 triệu đồng.

Hành vi vi phạm của các đối tượng là nghiêm trọng, gây thất thoát ngân sách của Nhà nước, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.

Thanh Hiếu
#Phân lô #Xây nhà #Khởi tố #Trốn thuế #Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục