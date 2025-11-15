Nhà phố phân lô với nhiều khoảng xanh

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Thúy Hiền
TPO - Công trình gồm 3 lô đất, tổng cộng 300 m2 được phân lô theo chuẩn nhà lô phố 5x20. Gồm 2 mặt tiền, một mặt tiền giáp Quốc Lộ, một mặt giáp đường nội bộ được thiết kế với nhiều mảng xanh đảm bảo sạch sẽ, dễ chăm sóc, quét dọn.

Tiêu chí công trình đặt ra là nghĩ dưỡng, nhiều không gian cây xanh nhưng vẫn đảm bảo sạch sẽ, dễ chăm sóc, quét dọn, do đó đơn vị thiết kế bố trí công trình thành 2 khu vực (Khu động - Khu tĩnh).

Khu động giáp với Quốc lộ 1A bao gồm sân trước, phòng khách, phòng thờ, bếp; khu đất dài đề xuất bố trí giếng trời lấy sáng khoảng giữa bàn ăn và bếp, đồng thời tạo điểm nhấn tiểu cảnh, đưa không gian xanh vào nhà.

Khu tĩnh bao gồm các chức năng phòng còn lại, khoảng đệm giữa khu động và tĩnh là sân vườn giữa giải quyết vấn đề ánh sáng tự nhiên, ngăn cách tiếng ồn, lưu thông gió cho công trình, các phòng ngủ đều có cửa sổ hướng ra sân vườn, Wc và khu giặt phơi thông thoáng tự nhiên.

Nội dung thiết kế dự án bao gồm tổng cộng 3 phòng ngủ, phòng thờ, phòng khách, 3 Wc, bếp, khu giặt + phơi, sân vườn và nhà kho.

Thúy Hiền
KTS. ĐÀO XUÂN QUANG
