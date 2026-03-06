Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệu tập và xử phạt tài xế lái xe ben chạy ẩu trên quốc lộ

TPO - Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM xác định, tài xế điều khiển xe ben chạy ẩu trên quốc lộ 13 vi phạm các lỗi “Chuyển làn không tín hiệu báo trước” và “Điều khiển phương tiện không rõ biển số”. Với hai lỗi này, mức phạt thấp nhất 20 triệu đồng, cao nhất trên 26 triệu đồng.

Clip: Diễn biến vụ việc được camera hành trình trên ô tô ghi lại

Ngày 6/3, Trạm CSGT Quốc lộ 13 - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết, đơn vị này đã mời làm việc, tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính với ông T.S.L. (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai). Ông L. được xác định là tài xế lái xe ben chạy ẩu trên quốc lộ 13, đoạn qua TPHCM gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Trước đó, sáng 5/3, ông L. điều khiển xe ben, lưu thông trên tuyến quốc lộ 13. Khi qua địa phận xã Bàu Bàng, TPHCM, tài xế có hành vi chuyển làn bất ngờ với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

tp-bd.jpg
Chiếc xe ben chạy ẩu trên Quốc lộ 13 (bìa trái) và tài xế đến làm việc với cơ quan chức năng

Ngay sau khi nắm được thông tin, lực lượng CSGT nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời tài xế đến trụ sở làm việc. Làm việc với cơ quan chức năng, ông L. thừa nhận mình là người điều khiển xe ben, xuất hiện trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

Trạm CSGT Quốc lộ 13 lập biên bản xử lý tài xế với 2 hành vi vi phạm gồm: "Chuyển làn không tín hiệu báo trước” và “Điều khiển phương tiện không rõ biển số". Trong đó, hành vi điều khiển phương tiện không rõ biển số bị phạt từ 20-26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe; Lỗi chuyển làn không tín hiệu báo trước (không xi nhan) bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng.

Hương Chi
