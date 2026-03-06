Bạn trẻ lan tỏa 'vũ điệu đi bầu' hướng tới ngày hội non sông

TPO - Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ bước vào ngày hội lớn, toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (15/3/2026). Không khí hướng về ngày hội non sông đang lan tỏa mạnh mẽ khắp các địa phương. Đặc biệt, tại nhiều tỉnh, thành phố, đoàn viên, thanh niên đã sáng tạo những hình thức tuyên truyền mới mẻ, sinh động. Trong đó, phong trào “Vũ điệu đi bầu” đã trở thành một cách truyền thông gần gũi, thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Những ngày này, trên mạng xã hội và các trang thông tin của tổ chức Đoàn tại nhiều địa phương, hình ảnh các bạn trẻ cùng nhau thực hiện những điệu nhảy sôi động với thông điệp kêu gọi tham gia bầu cử xuất hiện ngày càng nhiều.

Trên mạng xã hội TikTok, hàng trăm video với từ khóa "Vũ điệu đi bầu" đang tạo nên một trào lưu tích cực và sôi nổi trong giới trẻ với các nhóm đối tượng từ học sinh, sinh viên, ca sĩ, diễn viên trẻ...

Tại xã Rạng Đông (tỉnh Ninh Bình), đoàn viên, thanh niên cùng thực hiện tiết mục nhảy hiện đại mang tên "Vũ điệu đi bầu”. Trên nền nhạc trẻ trung, những động tác đơn giản nhưng đồng đều, rộn ràng đã tạo nên bầu không khí hào hứng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Không chỉ dừng lại ở một hoạt động văn nghệ, các bạn trẻ còn lồng ghép thông điệp tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử. Những tấm bảng, khẩu hiệu nhỏ xuất hiện trong điệu nhảy với nội dung như: “Đi bầu là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân”, “Thanh niên tiên phong tham gia bầu cử”...

Đoàn viên, thanh niên Trường mầm non Quỳnh Xuân thể hiện "Vũ điệu đi bầu".

Nhờ cách thể hiện trẻ trung, dễ tiếp cận, clip “Vũ điệu đi bầu” nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt xem và bình luận tích cực. Nhiều địa phương khác cũng hưởng ứng trào lưu này như tại xã Gia Lộc (TP Hải Phòng), đoàn viên thanh niên đã tổ chức ghi hình các điệu nhảy tập thể tại quảng trường trung tâm xã; tại xã Quỳnh Phú (tỉnh Nghệ An), các bạn trẻ kết hợp “Vũ điệu đi bầu” với hoạt động tuyên truyền lưu động và treo pano, áp phích về bầu cử...

Tuổi trẻ Học viện Cán bộ hướng về ngày hội bầu cử.

Bạn trẻ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk hưởng ứng vũ điệu.

Không khí trẻ trung, gần gũi thể hiện tinh thần chủ động của thế hệ trẻ trong việc tham gia tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an nhân dân cũng hưởng ứng, chụp hình lan tỏa ngày hội bầu cử trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Ban Thanh niên CAND

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, lực lượng thanh niên luôn được kỳ vọng là những người tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động và tham gia tích cực.

Những “vũ điệu đi bầu” rộn ràng trong những ngày này không chỉ là hoạt động văn nghệ đơn thuần mà còn là thông điệp về trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ. Qua đó, đoàn viên, thanh niên thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc lan tỏa tinh thần dân chủ, góp phần khơi dậy ý thức tham gia bầu cử trong cộng đồng.