Giới trẻ

Google News

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm nguyên Chủ tịch nước và Mẹ Việt Nam anh hùng

Hương Chi
TPO - Ngày 6/3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nhành tại TPHCM.

Trong không khí ấm áp, thân tình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; thông tin khái quát một số kết quả nổi bật mà Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã hoạt động được trong năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm những tháng đầu năm 2026 và thời gian tới.

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ trẻ em Việt Nam dẫn đầu đến thăm nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, quá trình phát triển của đất nước, và mong muốn, thời gian tới nguyên Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm theo dõi, đóng góp trí tuệ, tâm huyết của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và Đoàn thanh niên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, văn minh, giàu đẹp.

Nhân dịp này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao quà, tặng sách và gửi đến nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và vui vẻ.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng sách nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Cùng ngày, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nhành (106 tuổi, ở phường Hòa Lợi, TPHCM).

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng các thành viên đoàn công tác đã bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn trước những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nhành.

Đoàn cũng ân cần thăm hỏi và bày tỏ vui mừng khi thấy Mẹ Việt Nam Anh hùng Trương Thị Nhành dù đã 106 tuổi vẫn mạnh khoẻ, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thay mặt đoàn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang kính chúc Mẹ Việt Nam anh hùng sống vui khỏe với con cháu, tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng cách mạng, là tấm gương cho các thế hệ con cháu noi theo.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng lãnh đạo phường Hòa Lợi đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nhành.
Hương Chi
#T.Ư Đoàn #Chủ tịch nước #Mẹ Việt Nam Anh hùng #đền ơn đáp nghĩa #TPHCM #truyền thống anh hùng #chị Nguyễn Phạm Duy Trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục