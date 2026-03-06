Ông chủ gây sốt vì cho nhân viên nghỉ thêm 10 ngày có lương sau Tết

TPO - Nữ nhân viên Trung Quốc khiến nhiều người ghen tị vì trúng thưởng kỳ nghỉ 10 ngày có lương trong ngày đầu trở lại công ty sau Tết Nguyên đán. Được biết, người nghĩ ra ý tưởng bốc thăm may mắn là con trai ông chủ công ty.

SCMP đưa tin một nữ nhân viên Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi bất ngờ trúng giải thưởng 10 ngày nghỉ có lương ngay trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo đó, ngày 24/2, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền video ghi lại hoạt động bốc thăm may mắn tại công ty Mala Prince, chuyên sản xuất thanh cay ăn vặt, ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, vào buổi sáng của ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Cô gái bốc trúng tờ giấy ghi giải thưởng là 10 ngày nghỉ có lương.

Video do Zhang Zilong - con trai người sáng lập thương hiệu Zhang Yudong, đăng tải trên tài khoản có tên Mala Son. Thanh niên 26 tuổi này từng gây sốt cộng đồng trực tuyến xứ tỉ dân vào năm 2024, khi tiết lộ cha giấu kín thân phận triệu phú với anh trong suốt 20 năm đầu đời, vì muốn con trai sống khiêm tốn, giản dị.

Vào thời điểm đó, Zhang cha là người sáng lập kiêm chủ tịch Mala Prince, có doanh thu 600 triệu nhân dân tệ (83 triệu USD) mỗi năm. Tuy nhiên, theo Zhang con, anh lớn lên trong căn hộ bình thường ở huyện Bình Giang (tỉnh Hồ Nam). Anh biết cha mình làm chủ công ty, nhưng luôn đinh ninh ông phải vay khoản nợ lớn để duy trì hoạt động kinh doanh. Anh thậm chí mơ ước tìm được công việc với mức lương khoảng 6.000 nhân dân tệ (800 USD)/tháng để giúp gia đình trả nợ.

Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, Zhang con mới được cha tiết lộ gia đình thực sự giàu có và chuyển đến căn biệt thự mới xây trị giá 10 triệu nhân dân tệ (1,4 triệu USD).

Hiện tại, Zhang làm quản lý bộ phận mạng xã hội của công ty. Tài khoản của công ty có 700.000 người theo dõi, trong khi Zhang sở hữu trang cá nhân với 250.000 người hâm mộ trực tuyến.

Zhang Zilong tổ chức hoạt động bốc thăm may mắn đầu xuân cho nhân viên.

Vào sáng 24/2, anh Zhang đứng chờ ở cổng công ty với hộp bốc thăm may mắn để tạo bất ngờ cho nhân viên.

Người trúng giải nghỉ phép 10 ngày có lương là nữ chuyên viên vận hành thương mại điện tử họ Tao. Cô là một trong những người đầu tiên đến văn phòng và tham gia bốc thăm.

Ngay sau khi trúng thưởng, cô quyết định trở về quê nhà và kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bên gia đình.

Trên trang cá nhân, Tao chia sẻ ảnh chụp vé tàu kèm dòng chú thích: “Dậy sớm đi làm thực sự hữu ích”.

Ngoài ra, hộp may mắn còn có các giải thưởng khác, bao gồm tiền mặt từ 10 (1,46 USD) đến 1.000 nhân dân tệ (146 USD), 1 gram vàng nguyên chất và máy tính bảng.

Zhang cho biết anh chuẩn bị các phần thưởng này như một khoản thưởng “khởi động” – hoạt động phổ biến của nhiều công ty Trung Quốc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo thiếu gia này, kỳ nghỉ phép có lương 10 ngày là phần thưởng đáng mơ ước nhất, bởi nhiều người trẻ muốn trở lại kỳ nghỉ khi nó vừa kết thúc.

Tính đến ngày 1/3, video thu hút 120.000 lượt thích và 9.000 bình luận. Không ít cư dân mạng tỏ ra ghen tỵ với sự may mắn của cô Tao.

Cư dân mạng bình luận: Kỳ nghỉ có lương 10 ngày hấp dẫn hơn giải thưởng tiền mặt 1.000 nhân dân tệ, Khi nào công ty có đợt tuyển nhân viên mới?, Cậu chủ này thật có tâm, Tôi ước gì sếp của tôi cũng tâm lý như thế, Cô ấy thật may mắn…

Chương trình bốc thăm may mắn của doanh nghiệp Trung Quốc dịp Tết Nguyên đán luôn là chủ đề được người lao động bàn tán sôi nổi. Trước đó, công ty máy in 3D Bambu Lab ở Thâm Quyến cũng gây chú ý khi trao hai thỏi vàng 100 gram làm giải thưởng cao nhất.