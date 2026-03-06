Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Duyên Quỳnh tiếp lửa Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM

TPO - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh sẽ lần đầu đồng hành cùng ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM. Hai nghệ sĩ bày tỏ mong muốn lan tỏa thông điệp nhân ái, kêu gọi sinh viên và người trẻ tham gia hiến máu, góp phần tiếp thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân.

Hành động nhỏ bé tạo nên phép màu cho xã hội

Trước thềm chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra ngày 8/3 tại TPHCM, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ niềm vui khi lần đầu tiên tham gia ngày hội hiến máu giàu ý nghĩa nhân văn này.

Theo anh, mỗi giọt máu trao đi đều có thể trở thành cơ hội sống quý giá đối với những bệnh nhân đang cần được tiếp sức. “Đối với tôi, máu là điều vô cùng quan trọng đối với mỗi sinh mệnh con người. Nếu những giọt máu mình trao đi có thể giúp những người gặp tai nạn hoặc đang chống chọi với bệnh tật có thêm một cơ hội mới, một cuộc đời mới thì đó là điều vô cùng ý nghĩa”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng cho rằng giá trị lớn nhất của hoạt động hiến máu nằm ở khả năng lan tỏa thông điệp yêu thương trong cộng đồng, đặc biệt là với giới trẻ. Khi nhiều người cùng chung tay, những hành động tưởng chừng nhỏ bé có thể tạo nên những phép màu cho xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận tham gia ngày hội Chủ Nhật Đỏ 2026 tại Đại học Văn Hiến (TPHCM).

Anh kỳ vọng ngày hội sẽ thu hút đông đảo nghệ sĩ, sinh viên và tình nguyện viên tham gia, góp phần làm nên một Chủ Nhật Đỏ rực rỡ với thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi”.

Cùng đồng hành với chương trình, ca sĩ Duyên Quỳnh cho biết cô rất vui và xúc động khi tiếp tục góp mặt trong hành trình lan tỏa tinh thần nhân ái của Chủ Nhật Đỏ.

Theo nữ ca sĩ, thông điệp “Hiến máu cứu người - sinh mệnh của bạn và tôi” tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự kết nối giữa con người với con người. “Một giọt máu cho đi có thể giữ lại một sinh mệnh. Hiến máu không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là cách để tuổi trẻ của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn”, cô chia sẻ.

Ca sĩ kêu gọi sinh viên mạnh dạn tham gia hoạt động giàu tính nhân văn này. Với Duyên Quỳnh, Chủ Nhật Đỏ không chỉ là hoạt động hiến máu quy mô lớn mà còn góp phần hình thành lối sống đẹp trong giới trẻ, khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và thói quen cống hiến thông qua những hành động thiết thực.

Ca sĩ Duyên Quỳnh mang đến sân khấu Chủ Nhật Đỏ những tiết mục như lời cổ vũ tinh thần các bạn trẻ tham gia hiến máu.

Tại sự kiện ngày 8/3, nữ ca sĩ sẽ mang đến sân khấu chương trình hai ca khúc quen thuộc là Viết tiếp câu chuyện hòa bình và Niềm tin rực sáng. Những ca khúc này như lời Duyên Quỳnh cổ vũ tinh thần các bạn trẻ tham gia hiến máu.

Nữ ca sĩ bày tỏ hy vọng được gặp gỡ đông đảo sinh viên tại Đại học Văn Hiến, cùng nhau tạo nên một ngày hội ý nghĩa, nơi những giọt máu được trao đi và hy vọng được thắp sáng.

Chủ Nhật Đỏ với quy mô chưa từng có

Khoảng 8.000 sinh viên đến từ 20 trường Đại học xác nhận tham dự ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM, đưa chương trình trở thành một trong những phong trào hiến máu tình nguyện lớn nhất đầu năm 2026 tại khu vực phía Nam.

Sự lan tỏa của ngày hội không chỉ đến từ hàng nghìn người trẻ mà còn đến từ sự góp mặt của hơn 20 nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu cùng nhiều tiết mục âm nhạc đặc sắc, sôi động, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội tới giới trẻ thành phố.

Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, Chủ Nhật Đỏ không chỉ là ngày hội hiến máu lớn của thanh niên cả nước mà còn gắn với những hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hướng về những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.

Chủ Nhật Đỏ 2026 tại TPHCM dự kiến thu hút 8.000 sinh viên và bạn trẻ tham dự, lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện.

Trong lần trở lại TPHCM lần này, chương trình đã hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thạnh và Củ Chi. Những căn nhà cấp bốn ẩm thấp, xuống cấp, từng oằn mình qua nhiều mùa mưa nắng, sắp tới sẽ được thay mái mới, gia cố tường, nâng nền chống ngập.

Toàn bộ kinh phí thực hiện tu sửa nhà cho cựu chiến binh do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đồng hành trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của ngày hội Chủ Nhật Đỏ năm 2026.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ hỗ trợ sửa chữa nhà cho 6 cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đông Thạnh và Củ Chi.

Đại diện Vietcombank chia sẻ việc tham gia chương trình xuất phát từ định hướng xuyên suốt của đơn vị trong gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Bên cạnh hoạt động trao tặng nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh, thông qua Chủ Nhật Đỏ, Vietcombank phối hợp cùng Báo Tiền Phong trao học bổng cho những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời trao 20 bộ máy tính cho Hội Sinh viên các trường ĐH tại TPHCM.

Chuỗi hoạt động thiết thực này tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội mà Vietcombank kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và đóng góp bền vững cho cộng đồng.