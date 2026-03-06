Mỹ Tâm vượt mặt Trấn Thành

TPO - Sau nhiều tuần thống trị rạp chiếu, phim của Trấn Thành lần đầu đánh mất vị trí dẫn đầu khi tác phẩm mới do Mỹ Tâm sản xuất vươn lên ngôi vương doanh thu ngày.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, bộ phim Tài thu khoảng 5 tỷ đồng trong ngày, bán 53.738 vé trên tổng số 3.030 suất chiếu. Với kết quả này, phim chính thức vượt qua Thỏ ơi - tác phẩm do Trấn Thành đạo diễn và sản xuất - chỉ đạt khoảng 2,9 tỷ đồng, tương đương 32.091 vé trên 2.102 suất chiếu.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra rạp, Thỏ ơi đánh mất vị trí số một phòng vé ngày. Trong khi đó, Tài nhanh chóng tăng tốc với tổng doanh thu khoảng 16,2 tỷ đồng, cho thấy dấu hiệu bứt phá sau mùa phim Tết.

Phim Tài do Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn, đồng thời tham gia diễn xuất. Nam nghệ sĩ cho biết dự án đã được anh ấp ủ khoảng 3-4 năm trước khi chính thức bấm máy.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim mới.

“Tôi dựa trên những tưởng tượng của mình để xây dựng tính cách và hoàn cảnh nhân vật. Tôi tin rằng đã làm gì thì cũng phải nhận thành quả hoặc hậu quả của nó”, Mai Tài Phến chia sẻ.

Trong khi đó, nhà sản xuất Mỹ Tâm khẳng định cô không can thiệp sâu vào chuyên môn đạo diễn. Nữ ca sĩ chỉ tham gia một phần nhỏ trong kịch bản, chủ yếu chỉnh sửa lời thoại và bổ sung chi tiết cho nhân vật nữ để tăng chiều sâu cảm xúc.

Sự kết hợp của bộ đôi nghệ sĩ vốn được công chúng quan tâm trong nhiều năm qua cũng trở thành một trong những yếu tố thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ khi dự án công bố.

Một trong những điểm nhấn của Tài nằm ở các phân đoạn hành động. Theo đạo diễn Mai Tài Phến, anh không xây dựng cảnh đánh nhau theo hướng phô diễn kỹ thuật đơn thuần.

Không phải đánh để đẹp, mà đánh để thể hiện cảm xúc nhân vật. Những bài đánh, bộ thế đều nằm sẵn trong đầu anh chứ không phải xem rồi tập lại.

Mỗi bài hành động phải tập luyện khoảng 10 ngày, riêng các phân đoạn lớn mất gần ba tuần chuẩn bị. Điều này cho thấy nỗ lực của ê-kíp trong việc đưa yếu tố hành động trở lại màn ảnh Việt, thể loại từng có thời gian dài vắng bóng ở phòng vé.

Thành tích vượt Thỏ ơi trong doanh thu ngày cho thấy Tài đang có lợi thế nhất định về thị hiếu khán giả. Phim ra rạp đúng thời điểm thị trường cần một màu sắc mới. Sau cao điểm mùa phim Tết, nhiều tác phẩm bắt đầu giảm nhiệt, tạo khoảng trống cho những dự án mới.

Thứ hai, thể loại hành động đang quay trở lại sau nhiều năm vắng bóng ở điện ảnh Việt. Trong bối cảnh khán giả đã quen với phim hài hoặc gia đình dịp Tết, sự xuất hiện của một tác phẩm mang màu sắc hành động - tâm lý giúp tạo cảm giác mới mẻ.

Ngoài ra, sức hút của cặp đôi Mỹ Tâm - Mai Tài Phến cũng là yếu tố quan trọng. Tên tuổi của nữ ca sĩ vốn có lượng người hâm mộ đông đảo, trong khi nam diễn viên nhận được nhiều sự tò mò khi chuyển sang vai trò đạo diễn điện ảnh.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên phụ gồm những gương mặt thực lực như Hạnh Thúy, Hồng Ánh hay Long Đẹp Trai góp phần tạo thêm chiều sâu diễn xuất cho bộ phim.

Dù mới ra rạp, Tài đang đứng trước cơ hội tăng trưởng doanh thu khi thị trường phòng vé chưa có nhiều đối thủ Việt đáng gờm trong giai đoạn hậu Tết.

Theo chia sẻ của đạo diễn Mai Tài Phến, ê-kíp đặt nhiều kỳ vọng vào phản hồi của khán giả. “Nếu phim đạt mốc trăm tỷ đồng, tôi sẽ tiếp tục thực hiện những dự án tiếp theo”, anh nói.