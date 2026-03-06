Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Duy Nam
TPO - Nữ diễn viên Kaity Nguyễn xuất hiện trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler mới cập nhật. Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, diễn viên Thúy Ngân, Hùng Huỳnh, Jack cũng góp mặt trong danh sách đề cử.

Trong danh sách đề cử được TC Candler cập nhật hôm 3/3, nữ diễn viên Kaity Nguyễn xuất hiện bên cạnh những cái tên như diễn viên, người mẫu Ana De Armas, ca sĩ Saho Michishige, người mẫu Shimian Xiong, diễn viên Afra Saracoglu, ca sĩ Ariana Grande.

Đây là lần đầu Kaity Nguyễn được đề cử trong danh sách top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Sự xuất hiện của cô đã thu hút chú ý của khán giả Việt Nam. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận, thể hiện sự ủng hộ với nữ chính của Tử chiến trên không.

608920400-1404843014344714-6920249848060055018-n.jpg
Kaity Nguyễn được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026.

Kaity Nguyễn tên thật là Nguyễn Ngọc Bình An, sinh năm 1999. Khi lên lớp 5, cô cùng gia đình di cư sang Mỹ để sinh sống và học tập. Đến năm lớp 8, cô trở về Việt Nam để sinh sống. Khi đó, Kaity Nguyễn thường đăng tải các clip hát nhép và chia sẻ bí quyết làm đẹp trên mạng xã hội.

Được biết đến nhiều sau clip hát nhép ca khúc Destiny của Hồ Ngọc Hà, Kaity Nguyễn được nhà sản xuất Charlie Nguyễn để mắt và chọn vào vai nữ chính trong phim Em chưa 18.

Bộ phim nhanh chóng trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại lúc đó. Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20, Em chưa 18 đoạt giải Bông Sen Vàng và Kaity Nguyễn đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Sau Em chưa 18, Kaity Nguyễn tiếp tục ghi dấu ấn với các tác phẩm như Hồn papa da con gái, Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu 5, Cô gái từ quá khứ, Người vợ cuối cùng... Tác phẩm gần đây nhất mà Kaity Nguyễn tham gia là vai Tú Trinh trong Tử chiến trên không, cũng tạo được dấu ấn với khán giả.

Ngoài khả năng diễn xuất biến hóa, Kaity Nguyễn được yêu thích với vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Đây cũng là yếu tố giúp cô lọt vào đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 của TC Candler.

Kaity Nguyễn là người Việt thứ 6 có mặt trong danh sách đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Trước đó, Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, diễn viên Thúy Ngân, Hùng Huỳnh, Jack cũng góp mặt trong danh sách đề cử.

Trước đó, nhiều hoa hậu, á hậu từng lọt vào đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler như Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu Huyền My, Á hậu Thảo Nhi Lê.

Với 100 gương mặt trong số khoảng hơn 500.000 người nổi tiếng, với hơn 50 quốc gia được đại diện, danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler đã thu hút nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội và hàng trăm triệu lượt xem. Con số đề cử cũng tăng lên mỗi năm khi sự quan tâm tham gia bình chọn của công chúng ngày càng tăng.

Năm 2025, người chiến thắng cuộc bình chọn Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler thuộc về nữ ca sĩ Rosé của BlackPink. Ở bảng xếp hạng dành cho nam, diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn xếp ở vị trí số một.

Duy Nam
#Kaity Nguyễn #100 gương mặt đẹp nhất thế giới #Tử chiến trên không

